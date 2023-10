WASHINGTON — Le président Joe Biden a tranquillement organisé jeudi une réunion pour une poignée de dirigeants musulmans, selon quatre sources proches du rassemblement à la Maison Blanche, alors qu’il fait face aux pressions de la communauté arabo-américaine sur ce qu’elle prétend être son mépris relatif pour la mort de civils palestiniens. et les menaces intérieures découlant de la guerre entre Israël et le Hamas.

La Maison Blanche n’a ni annoncé à l’avance la réunion de l’après-midi ni même confirmé qu’elle avait eu lieu – un contraste saisissant avec l’approche adoptée lorsque Biden a rencontré les dirigeants juifs quatre jours après le début de la guerre. Lors de cet événement, Biden a prononcé un discours télévisé dans lequel il a réaffirmé son lien « inébranlable » avec Israël et le peuple de confession juive.

Une personne qui a assisté à la séance de jeudi a déclaré qu’elle aurait préféré que la Maison Blanche reconnaisse la réunion et rende publiques les remarques du président.

“L’optique n’a pas l’air bonne”, a déclaré le participant, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour parler librement de la discussion avec Biden. “Nous espérons que la Maison Blanche avancera en fournissant des mesures égales de transparence, d’inclusion et de respect.”

Malgré tout le secret que la Maison Blanche a attaché à la réunion, certains participants ont semblé heureux d’en discuter. Un deuxième participant, Rami Nashashibi du Inner-City Muslim Action Network, a tenu une conférence de presse vendredi à Chicago pour expliquer ce qui s’est passé.

Biden a passé environ une heure à parler en privé aux dirigeants musulmans. Il les a invités à exprimer leurs préoccupations et leur a demandé leur avis sur des questions de politique et de messages, a déclaré une personne proche de ses commentaires.

Réunis dans l’aile ouest, les invités ont demandé à Biden d’appeler à un cessez-le-feu dans la guerre, a déclaré la personne présente dans la salle. Certains ont également objecté que Biden ne semblait pas montrer suffisamment de sympathie pour les civils morts dans le conflit, ni pour le sort des Américains musulmans confrontés à la discrimination dans leur pays, a ajouté la personne.

« Ce fut une discussion franche, franche et émotionnelle pour faire comprendre que nous devons voir une meilleure humanisation des Palestiniens et une meilleure reconnaissance de leur perte », a déclaré la personne qui a assisté à la réunion. « La moitié de Gaza est composée d’enfants, et il a été fait savoir au président que ses déclarations étaient insuffisantes et ne témoignaient pas d’empathie. »

« Nous avons fait part de nos inquiétudes concernant l’intimidation et la haine contre nos communautés. Le président a vraiment pris cela à cœur et a laissé aux participants l’espoir qu’il aborderait ce sujet.

Outre Nashashibi, selon des sources, parmi les invités figuraient Keith Ellison, qui avait été le premier musulman élu au Congrès et est maintenant procureur général du Minnesota ; Wa’el Alzayat, PDG d’Emgage, un groupe consacré à l’éducation et à la mobilisation des électeurs musulmans ; Suzanne Barakat, présidente du conseil d’administration de Our Three Winners, qui vise à réduire les préjugés contre les musulmans ; et l’imam Mohamed Magid, de la All Dulles Area Muslim Society.

La réunion intervient à un moment où la Maison Blanche intensifie ses efforts de sensibilisation auprès des Américains arabes, palestiniens et musulmans à travers le pays et au sein du gouvernement fédéral.

Après avoir fait une série de déclarations publiques au début de la guerre réaffirmant sa solidarité avec Israël, Biden a recalibré son langage au cours des deux dernières semaines pour montrer plus d’inquiétude pour les civils morts dans la contre-attaque israélienne. Il a demandé aux dirigeants israéliens de ne pas laisser la colère compréhensible suscitée par le massacre de 1 400 Israéliens par le Hamas façonner la létalité de la réponse du pays.

Biden, lors de la réunion, “a indiqué très clairement que son administration travaillait très dur pour éviter une escalade”, a déclaré le participant.

De nombreux dirigeants arabo-américains restent mécontents de la rhétorique de Biden, même s’il parle davantage de l’importance de la retenue israélienne. Lors d’une conférence de presse mercredi, Biden a été interrogé sur le nombre croissant de civils morts à cause des bombardements aériens israéliens.

“Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour faire la guerre”, a déclaré Biden.

Les dirigeants musulmans ont signalé ce commentaire dans leur conversation avec Biden comme un exemple de langage blessant.

Ils lui ont dit que la déclaration était « très nuisible et déshumanisante et, en tant que personne connue pour être une figure empathique, nous devons vraiment faire mieux », a déclaré le participant.

La réponse de Biden a été qu’il voulait simplement remettre en question la crédibilité du Hamas en publiant le nombre de victimes civiles, a ajouté la personne.

À un an de l’élection présidentielle, les dirigeants musulmans préviennent que Biden pourrait faire face à une réaction négative des électeurs en raison de sa gestion de la guerre. En cas de succès, la vaste campagne de sensibilisation de la Maison Blanche pourrait contribuer à apaiser une circonscription particulièrement importante dans le Michigan, un État champ de bataille que Biden a remporté en 2020.

“Je ne suis pas surpris que cette réunion ait eu lieu”, a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif national du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR). “C’est le résultat d’une pression croissante sur lui [Biden] et une colère qui grandit dans tout le pays contre lui en raison de sa politique unilatérale et injuste. »

“En ma qualité personnelle de personne ayant voté pour lui, il a perdu mon vote”, a ajouté Awad.