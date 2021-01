«C’est plus d’argent que je n’en ai jamais gagné dans n’importe quel travail», dit-elle. «J’ai plus d’argent que je ne sais quoi faire.»

Mme Benavidez, 23 ans, a gagné 64 000 $ depuis juillet, assez non seulement pour régler ses propres factures, mais aussi pour aider sa famille et ses amis à payer le loyer et la voiture.

Lexi Eixenberger espérait une aubaine similaire lorsqu’elle a ouvert un compte OnlyFans en novembre. Une ouvrière de restaurant à Billings, au Mont., Mme Eixenberger, 22 ans, a été licenciée trois fois pendant la pandémie et avait tellement besoin d’argent en octobre qu’elle a dû abandonner l’école d’hygiène dentaire. Après avoir donné du plasma et fait des petits boulots, elle n’avait toujours pas assez pour payer ses factures, alors à la suggestion de quelques amis, elle s’est tournée vers OnlyFans. Jusqu’à présent, elle n’a gagné qu’environ 500 $.

OnlyFans, fondée en 2016 et basée en Grande-Bretagne, a gagné en popularité pendant la pandémie. En décembre, il comptait plus de 90 millions d’utilisateurs et plus d’un million de créateurs de contenu, contre 120 000 en 2019. La société a refusé de commenter cet article.

Avec des millions d’Américains au chômage, certains comme Mme Benavidez et Mme Eixenberger se tournent vers OnlyFans pour tenter de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La pandémie a fait des ravages particulièrement dévastateurs sur les femmes et les mères, anéantissant certaines parties de l’économie où les femmes dominent: les commerces de détail, les restaurants et les soins de santé.

«Beaucoup de gens migrent vers OnlyFans par désespoir», a déclaré Angela Jones, professeure agrégée de sociologie à l’Université d’État de New York à Farmingdale. «Ce sont des gens qui ont peur de manger, ils ont peur de garder les lumières allumées, ils ont peur de ne pas être expulsés.»

Mais pour chaque personne comme Mme Benavidez, qui peut utiliser OnlyFans comme principale source de revenus, il y en a des dizaines d’autres, comme Mme Eixenberger, qui espèrent une aubaine et se retrouvent avec un peu plus de quelques centaines de dollars et des soucis. que les photos entraveront leur capacité à obtenir un emploi à l’avenir.