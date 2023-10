« Sans eau, il n’y a pas de vie » : la sécheresse en Amazonie brésilienne exacerbe les craintes pour l’avenir

MANAUS, Brésil (AP) — Les communautés qui dépendent des cours d’eau de la forêt amazonienne sont bloquées sans approvisionnement en carburant, sans nourriture ou sans eau filtrée. Des dizaines de dauphins de rivière ont péri et se sont échoués sur le rivage. Et des milliers de poissons sans vie flottent à la surface de l’eau.

Ce ne sont là que les premières visions sombres d’une sécheresse extrême qui frappe l’Amazonie brésilienne. Les niveaux d’eau historiquement bas ont affecté des centaines de milliers de personnes et d’animaux sauvages et, les experts prévoyant que la sécheresse pourrait durer jusqu’au début de 2024, les problèmes risquent de s’intensifier.

Raimundo Silva do Carmo, 67 ans, gagne sa vie comme pêcheur, mais ces jours-ci, il a du mal à simplement trouver de l’eau. Comme la plupart des résidents ruraux de l’Amazonie brésilienne, do Carmo récupère généralement de l’eau non traitée dans les abondantes voies navigables du biome. Jeudi matin, il effectuait son quatrième voyage de la journée pour remplir un seau en plastique provenant d’un puits creusé dans le lit fissuré du lac Puraquequara, juste à l’est de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas.

« C’est un travail épouvantable, encore plus quand le soleil est chaud », a déclaré Do Carmo à l’Associated Press. « Nous utilisons l’eau pour boire, nous baigner, cuisiner. Sans eau, il n’y a pas de vie.

Joaquim Mendes da Silva, un charpentier naval de 73 ans qui vit au bord du même lac depuis 43 ans, a déclaré que cette sécheresse était la pire dont il puisse se souvenir. Les enfants de la région ont arrêté d’aller à l’école il y a un mois car il était devenu impossible de s’y rendre par voie fluviale.

Huit États brésiliens ont enregistré les précipitations les plus faibles entre juillet et septembre depuis plus de 40 ans, selon le CEMADEN, le centre brésilien d’alerte aux catastrophes. La sécheresse a touché la plupart des principaux fleuves de l’Amazonie, le plus grand bassin du monde, qui représente 20 % de l’eau douce de la planète.

Et vendredi, 42 des 62 municipalités d’Amazonas avaient déclaré l’état d’urgence. Jusqu’à présent, quelque 250 000 personnes ont été touchées par la sécheresse, et ce nombre pourrait doubler d’ici la fin de l’année, selon les autorités de défense civile de l’État.

Dans la réserve extractive d’Auati-Parana, à environ 450 milles à l’ouest du lac Puraquequara, plus de 300 familles riveraines luttent pour obtenir de la nourriture et d’autres fournitures. Seules de petites pirogues avec un chargement réduit peuvent gérer le voyage jusqu’à la ville la plus proche, et le choix d’un itinéraire en eau peu profonde a fait passer le temps de trajet de neuf heures à 14 heures. De plus, les canaux menant aux lacs où ils pêchent le pirarucu, le plus gros poisson d’Amazonie et son principale source de revenus, se sont asséchés et transporter des poissons pesant jusqu’à 200 kilogrammes (environ 440 livres) le long des sentiers serait extrêmement pénible.

« Nous courons le risque d’attraper du poisson dans le lac, et il arrive gâté. Nous n’avons donc aucun moyen de pêcher », a déclaré Edvaldo de Lira, président de l’association locale.

Les périodes de sécheresse font partie du régime climatique cyclique de l’Amazonie, avec des précipitations plus légères de mai à octobre pour la majeure partie de la forêt tropicale. Ces précipitations déjà faibles sont encore réduites cette année par deux phénomènes climatiques : El Niño – le réchauffement naturel des eaux de surface dans la région du Pacifique équatorial – et le réchauffement des eaux tropicales septentrionales de l’océan Atlantique, a déclaré Ana Paula Cunha, chercheuse au CEMADEN.

Le réchauffement climatique, provoqué par la combustion de combustibles fossiles, est la toile de fond de ces phénomènes intensifiés. La hausse des températures augmente la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes, même si l’attribution d’événements spécifiques au changement climatique est complexe et nécessite une étude approfondie. Pourtant, alors que les températures mondiales continuent d’augmenter et que les effets du changement climatique s’aggravent, la sécheresse et ses conséquences dévastatrices pourraient être un aperçu d’un avenir sombre, estiment les experts.

Les températures moyennes mondiales ont atteint un record en septembre. Des vagues de chaleur écrasantes ont balayé de vastes étendues du Brésil ces derniers mois, même si c’était l’hiver. Dans l’État méridional du Rio Grande do Sul, des inondations dévastatrices ont tué des dizaines de personnes.

Les sécheresses sont devenues plus fréquentes dans le fleuve Amazone de Madère, dont le bassin s’étend sur quelque 3 000 milles de la Bolivie au Brésil, avec quatre des cinq niveaux de rivière les plus bas enregistrés au cours des quatre dernières années, a déclaré Marcus Suassuna Santos, chercheur au Service géologique du Brésil. .

Le niveau du niveau de l’eau de Madère à Porto Velho est le plus bas depuis le début des mesures en 1967. À proximité, le quatrième plus grand barrage hydroélectrique du Brésil, la centrale de Santo Antonio, a interrompu ses opérations cette semaine en raison du manque d’eau. C’est la première fois que cela se produit depuis son ouverture en 2012.

Plus au nord, dans le bassin du fleuve Negro, un schéma différent est apparu. Le principal affluent de l’Amazonie a connu sept de ses plus grandes inondations au cours des 11 dernières années, la pire étant survenue en 2021. Mais le fleuve Negro se dirige également cette année vers son niveau d’eau le plus bas jamais enregistré.

« Nous vivons déjà un scénario de changement climatique qui oscille entre des événements extrêmes, soit de sécheresse, soit de fortes pluies. Cela a des conséquences très graves non seulement sur l’environnement, mais aussi sur les populations et l’économie », a déclaré Ane Alencar, directrice scientifique de l’Institut de recherche environnementale d’Amazonie, ou IPAM, une organisation à but non lucratif.

« Je pense qu’il y a de très fortes chances que ce que nous vivons actuellement, l’oscillation, soit la nouvelle normalité », a ajouté Alencar.

Le gouvernement brésilien a créé un groupe de travail pour coordonner la réponse. Les ministres du gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva se sont rendus mardi à Manaus. Le vice-président Geraldo Alckmin a promis de la nourriture, de l’eau potable et du carburant aux communautés isolées, et a déclaré que les paiements du programme social Bolsa Familia seraient effectués à l’avance. Le dragage de tronçons de deux rivières – Solimoes et Madeira – est en cours pour améliorer la navigabilité.

La chaleur, ainsi que les chutes des rivières, sont soupçonnées d’être à l’origine de la mort de plus de 140 dauphins dans le lac Tefe, à environ 300 milles à l’est de Manaus, qui ont fait la une des journaux au Brésil et au-delà, ainsi que des images de vautours picorant leurs carcasses échouées. Une chaleur excessive pourrait avoir provoqué une défaillance d’organe, a déclaré Ayan Fleischmann, hydrologue à l’Institut de développement durable de Mamiraua.

Une autre hypothèse est celle des bactéries, les eaux anormalement chaudes agissant comme un facteur de stress supplémentaire.

«C’est une tragédie sans précédent. Ici, dans la région, personne n’avait jamais rien vu de tel», a déclaré Fleischmann. « Ça a été un choc pour tout le monde. »

Les précipitations devraient être inférieures à la moyenne jusqu’à la fin de l’année, selon l’Institut national de recherche spatiale. L’impact de la sécheresse se fait déjà sentir au-delà des cours d’eau amazoniens et jusque dans la forêt tropicale.

Les zones forestières situées le long des berges des rivières accumulent une épaisse couche de feuilles mortes, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux incendies de forêt, a déclaré Flávia Costa, chercheuse à l’Institut national de recherche amazonienne.

Dans l’État d’Amazonas, près de 7 000 incendies ont été signalés rien qu’en septembre, le deuxième chiffre le plus élevé pour le mois depuis le début de la surveillance par satellite en 1998.

La fumée qui en résulte étouffe les plus de 2 millions d’habitants de Manaus qui subissent également une chaleur étouffante. Dimanche dernier, la ville a enregistré sa température la plus chaude depuis le début des mesures régulières en 1910.

La fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes accroît la nécessité d’une coordination entre les gouvernements fédéral, régionaux et municipaux pour préparer et créer un système d’alertes visant à atténuer les impacts.

« A partir de maintenant », a déclaré Alencar, « les choses vont empirer ».

___

Les journalistes de l’AP Fabiano Maisonnave ont contribué depuis Brasilia, ainsi qu’Eléonore Hughes et Diane Jeantet de Rio de Janeiro.

___

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Edmar Barros, Associated Press