Le représentant américain Tom Emmer (R-Minnesota) est apparu par inadvertance la tête à l’envers et son corps manquant alors qu’il participait virtuellement à une réunion du comité de la Chambre, offrant au Congrès polarisé un rare moment de légèreté.

Alors qu’Emmer commençait à parler avec passion de la nécessité d’aider les propriétaires de petites entreprises pendant la pandémie de Covid-19, ses collègues du comité des services financiers de la Chambre ne pouvaient s’empêcher d’être distraits par sa tête flottante à l’envers.

«Je suis désolé, M. Emmer,» La présidente Maxine Waters (R-California) est intervenue. « Êtes-vous OK? » Les membres du comité ont commencé à rire quand Emmer a assuré aux membres qu’il allait bien. Un collègue masculin a alors dit: «Tu es à l’envers, Tom.

« Je ne sais pas comment résoudre ça, » Répondit Emmer. Alors que Waters demandait à quelqu’un d’aider le représentant à se remettre sur pied, d’autres collègues l’ont taquiné avec légèreté. « Est-ce une métaphore? » a demandé un membre du Congrès. « Je ne sais pas, mais il est à l’envers, » Waters a répondu.

« Je ne sais pas comment y remédier, » Répéta Emmer. « Vous pouvez vous tenir debout sur votre tête, » dit un autre collègue masculin. Une membre du Congrès a alors plaisanté, « Au moins tu n’es pas un chat, » faisant allusion à l’avocat du Texas qui a été embarrassé mardi lors d’une audience virtuelle au tribunal lorsqu’un filtre Zoom l’a fait apparaître comme un chaton.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, » Répondit Emmer. « Il est juste sorti de cette façon. Je l’ai éteint et rallumé, et je suis toujours … » L’assistance est peut-être enfin arrivée à ce stade, car quelqu’un a apparemment aidé à corriger les paramètres d’affichage d’Emmer. Il réapparut alors, le côté droit en haut et les épaules rétablies, et sourit largement.

«Madame la chaise, comment ça va? Il a demandé.

« Le monsieur du Minnesota continuera, » Dit Waters, avec un sérieux impassible.

