Sans chambre à l’auberge, les passagers passent la nuit dans le bus pendant la tempête hivernale de la N.-É.

Une violente tempête hivernale dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse a forcé plus d’une douzaine de passagers à passer la nuit de mardi dans un autobus alors qu’ils attendaient la réouverture du pont-jetée vers le Cap-Breton.

La tempête hivernale devait apporter jusqu’à 40 centimètres de neige au Cap-Breton, avec des rafales de vent pouvant atteindre 100 kilomètres à l’heure. Des milliers de clients de Nova Scotia Power sont toujours sans électricité mercredi après-midi.

Le chauffeur de Maritime Bus, Pat Leaman, a déclaré qu’il avait rencontré des conditions de voile blanc alors qu’il conduisait de New Glasgow à Antigonish vers 19 h 30 HA mardi. Alors que la neige s’accumulait sur l’autoroute, il a appris que la seule liaison avec le Cap-Breton avait été fermée.

“Nous ne pouvions pas traverser, il était donc plus sûr de rester là où nous étions à Antigonish”, a-t-il déclaré à CBC Radio. Midi maritime mercredi. “C’est juste dommage qu’il n’y ait pas de chambres d’hôtel disponibles, donc la seule chose que je pouvais faire était de rester avec les gens directement dans le bus.”

Leaman a déclaré que son entreprise avait appelé plusieurs hôtels de la région pour obtenir des chambres pour les passagers bloqués, mais tous étaient complets. Au moins un hôtel avait des gens qui dormaient dans le hall parce que les routes étaient si dangereuses.

Il y avait une chambre d’hôtel disponible pour Leaman, mais il a choisi de rester dans le bus.

Des milliers de clients de Nova Scotia Power étaient toujours sans électricité mercredi après-midi. (Craig Paisley/CBC)

“Quand je descends du bus, personne ne peut rester dans le bus, alors j’ai décidé de rester avec eux”, a-t-il déclaré.

Alors Leaman et environ 18 passagers se sont accroupis dans le stationnement d’un McDonald’s à Antigonish pour la nuit.

Il a dit que les gens faisaient de leur mieux pour se reposer en attendant la fin de la tempête d’environ 21 heures jusqu’à 4 h 30, heure à laquelle un autre bus est arrivé.

Leaman a laissé le bus tourner au ralenti pour se réchauffer, mais quelque chose s’est mal passé vers 2 heures du matin.

“L’une des courroies s’est cassée qui fait fonctionner l’alternateur et c’est ce qui maintient toute la charge pour l’électricité et tout, et elle est tombée en panne”, a-t-il dit, et le bus a commencé à refroidir.

C’est alors que Leaman s’est dirigé vers un A&W de l’autre côté de la rue et a demandé à un employé du service au volant d’ouvrir le restaurant pour que les passagers puissent se réchauffer, ce qu’il a fait.

ÉCOUTEZ: Pat Leaman raconte qu’il a été coincé pendant la nuit à Antigonish

Midi maritime53:07Pat Leaman, chauffeur chez Maritime Bus, nous raconte l’histoire d’avoir été coincé la nuit à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, lors de la tempête de neige d’hier. Nous entendons parler de la Black Business Initiative qui s’étend au Nouveau-Brunswick. Et au téléphone: Vétérinaire Dr Karyn Steele

Certaines personnes ont trouvé refuge dans le hall de l’hôtel

Andrea Brophy, directrice générale de Microtel Inn and Suites à Antigonish, a déclaré qu’une poignée de personnes sont arrivées à son hôtel après minuit à la recherche d’un abri contre la tempête, dont deux familles avec de jeunes enfants.

“Les gens conduisaient en disant qu’ils avaient vu sept voitures, vous savez, sortir de la route sur une distance d’environ 100 mètres. C’était une mauvaise conduite, pas quelque chose dans laquelle quiconque voudrait être”, a-t-elle déclaré.

Même si toutes les chambres étaient remplies en début de soirée, le personnel a apporté des couvertures et des oreillers à la disposition des gens.

REGARDER: Une grande partie des Maritimes était sous avertissement de tempête hivernale mardi

Les Maritimes frappées par de fortes chutes de neige et des vents violents, et d’autres sont en route Une grande partie des Maritimes était sous le coup d’avertissements de tempête hivernale mardi, avec une tempête de neige forçant la fermeture d’écoles et laissant des milliers de foyers et d’entreprises sans électricité.

“Nous avions des gens qui dormaient dans notre salle de réunion, comme si nous mettions un lit de camp et un matelas et des choses comme ça”, a déclaré Brophy. “Les gens dormaient dans le hall. Ce n’était pas une tonne de monde, mais certainement plus que nous n’en aurions normalement.”

Vers 21h30, l’hôtel a lancé un appel sur Facebook à tous ceux qui avaient besoin d’un endroit chaleureux où séjourner. Certaines personnes sont restées quelques heures et d’autres toute la nuit, a déclaré Brophy.

“Personne ne veut voir quelqu’un bloqué, n’est-ce pas? Comme si nous étions une communauté et que nous travaillions ensemble, nous entraidions.”

Les secours sont arrivés à 4h30

Un deuxième bus maritime, beaucoup plus chaud, est arrivé pour prendre les passagers du bus vers 4 h 30. À ce moment-là, la chaussée avait rouvert afin qu’ils puissent continuer leur voyage vers Sydney.

Leaman a déclaré qu’il aurait pu rentrer chez lui à ce moment-là, mais il a décidé d’aider le nouveau pilote à terminer le trajet vers Sydney car il connaissait mieux l’itinéraire.

Le pilote vétéran a connu beaucoup de mauvais temps au cours de ses 41 ans de carrière.

Pat Leaman conduit un autobus depuis 41 ans. (Radio-Canada)

“Oh oui, au fil des ans, cela arrive”, a déclaré Leaman. “Je veux dire, aller à Sydney en hiver, la chose la plus importante est la chaussée. Ils ont fermé cette chaussée et ensuite nous ne pouvons pas traverser et c’est là que parfois nous devons attendre.”

Midi maritime lui a parlé alors qu’il rentrait à Halifax depuis Sydney mercredi matin – fatigué mais soulagé que la longue nuit soit derrière lui.

Il est sûr que ses passagers ressentent la même chose.

“Ils étaient contents de rentrer chez eux, de revenir sains et saufs”, a-t-il déclaré.