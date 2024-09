Sans calendrier Thatcher-Demko, les Canucks signent Kevin Lankinen

Lankinen a affiché un pourcentage d’arrêts de 0,912 au cours de ses deux dernières saisons en tant que remplaçant avec les Predators de Nashville.

Les Canucks de Vancouver ne se sont pas comportés comme une équipe ayant désespérément besoin d’un gardien de but.

Lorsque Thatcher Demko a « frappé un mur » lors de sa rééducation après une blessure pendant l’intersaison, les Canucks auraient pu paniquer. Ils auraient pu faire un échange ou investir de l’argent dans un joueur autonome pour s’assurer d’avoir un gardien vétéran dans leur filet et ne pas compter uniquement sur des gardiens débutants avec une expérience limitée dans la LNH.

Les Canucks ont plutôt fait preuve de patience, allant même jusqu’à entamer le camp d’entraînement sans ajouter un autre gardien de but que Dylan Ferguson en congé de maternité. Cette absence de panique a porté ses fruits.

Le meilleur gardien de but encore disponible sur le marché des joueurs autonomes était Kevin Lankinen, qui compte 112 matchs dans la LNH à son actif, dont deux bonnes saisons comme gardien de but remplaçant de Juuse Saros avec les Predators de Nashville. Les Canucks ont clairement montré un intérêt pour Lankinen, mais n’étaient pas prêts à payer le prix demandé, car Lankinen venait de signer un contrat avec un plafond salarial de 2 millions de dollars et avait fait suffisamment d’efforts, en théorie, pour gagner un montant similaire lors de son prochain contrat.

Les Canucks ne voulaient cependant pas aller aussi haut, car cela aurait obligé les Canucks à placer Tucker Poolman sur la liste des blessés à long terme (LTIR), ce qui aurait affecté leur capacité à accumuler de l’espace sous le plafond salarial tout au long de la saison à venir.

Les Canucks ont plutôt maintenu leur offre à moins d’un million de dollars et ont attendu que Lankinen parte. Aucune autre équipe ne s’étant présentée avec de meilleures offres et la pré-saison approchant à grands pas, Lankinen a accepté l’offre.

Samedi, les Canucks ont signé un contrat d’un an avec un plafond salarial de 875 000 $ avec Lankinen.

« Kevin est un joueur expérimenté de la LNH qui ajoutera de la profondeur à notre groupe », a déclaré le directeur général Patrik Allvin. « Il a connu une solide saison l’an dernier à Nashville et possède la taille et les aptitudes que nous aimons chez un gardien de but. Nous avons hâte de l’avoir ici pour commencer à travailler avec notre groupe. »

C’est une excellente affaire pour les Canucks, puisque le plafond salarial de Lankinen n’est que de 25 000 $ supérieur à celui de la recrue Arturs Silovs. Une fois Demko de retour, il y aura peu de différence en termes de plafond salarial entre les deux gardiens qui seront envoyés dans la LAH pour jouer pour les Canucks d’Abbotsford — probablement Silovs, car il est toujours exempté de ballottage.

Les Canucks devront probablement encore opter pour une formation de 22 joueurs pour commencer la saison afin d’éviter le LTIR, mais c’est faisable, surtout avec l’équipe-école juste en bas de la route à Abbotsford.

Quant à Lankinen, son le pari d’aller en agence libre au lieu de re-signer à Nashville, cela n’a pas payé, mais il atterrit quand même dans une équipe des Canucks avec un système défensif solide et une grande opportunité de jouer un nombre décent de matchs, surtout si la santé de Demko reste en question.

Les Canucks ont été positifs au sujet des progrès de Demko au cours des dernières semaines et il a régulièrement effectué des séances d’entraînement sur glace avant les entraînements des Canucks au camp d’entraînement. Mais Demko a clairement indiqué qu’il ne se mettrait pas de pression avec un échéancier définitif, si tant est qu’il en soit possible avec sa blessure « rare » et « unique ».

« Je ne vais pas rester assis ici et vous donner un calendrier parce que cela pourrait me créer des problèmes », a déclaré Demko le premier jour du camp, ajoutant : « Je n’ai qu’une seule vitesse et c’est de me donner à fond et d’essayer de m’améliorer chaque jour. J’apprends simplement qu’il existe différentes manières de s’améliorer et de maintenir son système de jeu et de s’assurer de rester en forme tout en prenant soin de son corps. »

Le scénario le plus probable désormais est que Lankinen et Silovs se battent pour les titularisations jusqu’au retour de Demko.

Lankinen, qui mesure 6’2″, a un pourcentage d’arrêts de ,905 en carrière dans la LNH, mais cela inclut deux saisons avec une équipe des Blackhawks de Chicago peu fiable sur le plan défensif. Au cours de ses deux dernières saisons avec les Predators, le gardien de but de 29 ans a un pourcentage d’arrêts de ,912 avec un blanchissage.