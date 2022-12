Sans-abrisme à San Francisco : parler de frustration, de survie

SAN FRANCISCO (AP) – Par un matin glacial de décembre, Victoria Solomon a raconté comment la police de San Francisco l’avait réveillée quelques heures plus tôt et l’avait menacée de l’emmener en prison si elle ne sortait pas dans les 10 minutes.

Ils ont essayé de la forcer à quitter un espace public sans lui offrir un lit d’abri comme l’exige la loi, a déclaré Solomon. Au moins cette fois, les employés de la ville n’ont pas saccagé ses affaires, a-t-elle déclaré. Cela l’aurait obligée à trouver une nouvelle tente, de la literie et des vêtements – sans parler de nouvelles cartes d’identité et de sécurité sociale, ainsi qu’un téléphone portable.

«Vous pouvez être aussi dur que vous le souhaitez avec les gens, cela ne leur créera pas comme par magie une maison. Et ils n’ont pas de pouvoirs de disparition », a déclaré Jennifer Friedenbach, directrice exécutive de la Coalition on Homelessness à San Francisco.

En septembre, l’organisation et sept personnes sans abri ou risquant de le devenir ont de nouveau poursuivi San Francisco pour avoir enfreint les propres politiques de la ville concernant la fourniture de lits dans des refuges. Ils ont également déclaré que les employés de la ville avaient jeté les effets personnels des gens tels que les médicaments, les fauteuils roulants, les prothèses, les ordinateurs portables et les téléphones portables, contre la politique de la ville.

Solomon fait partie des quelque 7 800 personnes sans domicile à San Francisco, une ville qui est devenue l’emblème de l’incapacité stupéfiante de la Californie à contrer la crise des sans-abri. Les propriétaires, les entreprises et les dirigeants locaux de San Francisco sont frustrés par les signes visibles de sans-abrisme, notamment les rues publiques bloquées par des tentes tentaculaires et des ordures.

Salomon est également frustré. « Qui a dit que je ne fais pas partie de la communauté simplement parce que je suis sans abri ? elle a dit.

Deux des balayages qu’elle a subis cette année se sont produits dans le quartier de Castro, où elle a noté que des militants des droits civiques avaient autrefois défendu les droits des personnes marginalisées. Maintenant, les habitants et les entreprises voisines appellent la police sur elle.

L’homme de 34 ans est sans abri depuis une dizaine d’années. Solomon a déclaré qu’elle était bipolaire et qu’elle luttait contre la toxicomanie, ainsi que le chagrin de la mort de son fils et de sa mère à un an d’intervalle.

Elle voyage légèrement – une valise à roulettes, une tente, de la nourriture pour chien et deux chiens – et a peur de laisser ses affaires sans surveillance. Les forces de l’ordre ont menacé de l’emmener en prison sur un mandat d’arrêt d’un autre comté – qui, selon elle, était pour possession mineure de drogue.

Au milieu de la hausse des loyers et d’une pénurie nationale de logements abordables, plus de 100 000 personnes vivent dans les rues de Californie. Hawaï, l’Oregon et l’Arizona sont parmi les autres États de l’Ouest où plus de sans-abri vivent à l’extérieur dans des voitures et des tentes qu’à l’intérieur dans des abris, malgré les milliards dépensés pour lutter contre le sans-abrisme, y compris le budget annuel de 672 millions de dollars de San Francisco.

De plus en plus, les défenseurs des personnes sans logement ripostent devant les tribunaux – comme dans le procès intenté à San Francisco, où le loyer mensuel moyen pour une chambre à coucher est de 3 000 $.

Les avocats de la ville nient que les travailleurs forcent illégalement les gens à déplacer ou à jeter des objets personnels, affirmant qu’il existe des politiques strictes qui équilibrent les droits individuels avec la nécessité de nettoyer les espaces publics.

Lors d’une audience virtuelle la semaine dernière, la juge magistrate Donna M. Ryu a remis en question les tactiques de la ville, compte tenu de la quantité écrasante de données et de témoignages oculaires fournis par la coalition. La semaine dernière, elle a temporairement interdit à San Francisco de nettoyer les campements de sans-abri.

Dans tout le pays, la frustration suscitée par la crise a unifié les dirigeants démocrates et républicains dans l’adoption de tactiques sévères contre les sans-abri, au grand désarroi des défenseurs des sans-abri et même de l’administration du président démocrate Joe Biden, qui a mis en garde contre les fermetures de campements exécutées à la hâte.

Cette année, le Tennessee a fait du camping en plein air sur des terres publiques un crime et à Portland, en Oregon, le conseil municipal a voté la création d’au moins trois grands campings et l’interdiction de tous les autres campements de tentes.

En septembre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promulgué un plan visant à fournir des soins médicaux aux sans-abri souffrant de psychose non traitée, même contre leur gré – et il a littéralement retroussé les manches de sa chemise pour participer au nettoyage des campements. Dans le cadre de ce programme, les personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool et aux opioïdes ne seront pas admissibles à un traitement à moins qu’elles ne présentent un trouble psychiatrique diagnostiqué.

Le département de gestion des urgences de San Francisco, qui abrite le centre d’opérations Healthy Streets qui coordonne les nettoyages des campements, a déclaré dans un communiqué que les travailleurs de proximité parlaient au préalable aux résidents sans logement pour expliquer le processus et offrir des services, y compris un abri.

De juin 2020 à septembre 2022, San Francisco a effectué 1 200 nettoyages officiels de campements et les travailleurs de proximité ont rencontré plus de 10 000 personnes, selon le service de gestion des urgences.

Il existe également des demandes informelles de déplacement des sans-abri, comme celle rencontrée par Solomon, il n’est donc pas possible de connaître l’ampleur des mesures d’exécution prises ou menacées d’être prises contre les personnes sans abri.

Les propriétaires d’entreprise en ont marre, pas nécessairement des personnes sans logement, mais de la ville qui les ignore, a déclaré Ryen Motzek, président de la Mission Merchants Association. “C’est une question générale de propreté et de sécurité, c’est le problème n°1 auquel la ville est confrontée”, a-t-il déclaré.

Mais Toro Castaño, l’un des sept plaignants individuels, a déclaré que sans logement abordable, les personnes sans logement comme lui sont obligées de se déplacer d’un endroit à l’autre. “Nous allons littéralement traverser la rue – dans l’autre sens”, a-t-il déclaré. « En une semaine, nous pourrions déménager 14 fois. Juste d’un coin à l’autre.

Dans une déclaration au tribunal, il a déclaré qu’en août 2020, on lui avait donné deux heures pour quitter sa tente, mais le commandant de l’incident a déclaré que tout constituait un risque d’incendie, de sorte que les employés de la ville ont jeté toutes ses affaires dans un camion à benne basculante. Il a perdu le kimono de mariage de sa mère décédée, un ordinateur portable MacBook Pro, un radiateur à piles et un vélo d’une valeur de 1 400 $.

L’équipe de proximité lui a proposé un lit dans un refuge pour les fidèles, mais il l’a refusé de peur d’attraper le coronavirus. Aujourd’hui, il est dans une chambre d’hôtel payée par la ville.

Les défenseurs disent que de nombreuses personnes sans abri préfèrent rester à l’extérieur plutôt que dans des refuges, où elles risquent de contracter un coronavirus, ainsi que de subir des abus ou des menaces de violence. Les sans-abri qui ont des animaux de compagnie, qui travaillent de nuit, qui ont besoin de services de santé mentale ou qui ont des troubles liés à l’utilisation de substances ont de la difficulté à trouver un refuge qui les accueillera.

Frissonnant à l’intérieur d’une tente bondée, Dylan Miner a essayé de se tenir debout. “Vous pouvez récupérer vos affaires, mais cela demande beaucoup de travail”, a-t-il déclaré. Lors d’un récent balayage, il a déclaré que les employés de la ville avaient jeté son matelas et les palettes en bois qui le maintenaient à l’écart du trottoir – qui était encore mouillé par des pluies torrentielles.

Miner, 34 ans, fait de la menuiserie, répare des vélos et revend des objets qu’il achète ou trouve.

La ville l’a placé dans un hôtel du centre-ville pendant 10 mois pendant la pandémie, mais lorsque le programme a été arrêté, il n’a pas pu trouver de nouveau logement. Il ne fait pas partie du procès, mais a exprimé son soutien.

Personne n’est satisfait de la réponse au statu quo, a déclaré Friedenbach. Elle espère que le procès catalysera une “transformation sérieuse” dans la façon dont la ville traite les personnes sans logement.

“Cela est vraiment lié à une plus grande lutte pour la dignité”, a-t-elle déclaré. “Et une plus grande lutte pour juste une reconnaissance de l’humanité des gens qui sont trop pauvres pour payer les loyers.”

—-

Le journaliste vidéo AP Terry Chea a contribué à ce reportage.

Janie Har, l’Associated Press