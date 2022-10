Sans-abri, les organismes de bienfaisance ont désespérément besoin de l’aide du gouvernement : voici ce dont ils ont besoin

Esther Mah et Mickey Maguire ne suggèrent pas que le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacre tout son excédent budgétaire aux personnes les plus vulnérables de la province, mais ils croient tous les deux que dépenser une petite fraction des 135,5 millions de dollars prévus pourrait faire une énorme différence pour ceux qui vivent l’itinérance et ceux qui essaient pour les aider.

Alors que la province est inondée d’argent, les organismes de bienfaisance et les églises pincent chaque centime pour servir le nombre croissant de personnes en difficulté.

CBC News a demandé aux personnes en difficulté et à celles qui essaient d’aider, comment le gouvernement pourrait au mieux dépenser une partie de son excédent.

Esther Mah, église anglicane St. George

Mah est officier administrateur à St. George’s depuis huit ans. Elle dit que son “plus gros boeuf” est que pendant cette période, rien ne s’est amélioré pour les personnes sans abri. (Vanessa Blanch/CBC)

“Je peux trouver toutes sortes de façons de dépenser cet argent”, a déclaré Mah à propos du surplus. « Je pense que notre plus gros problème ici à Moncton est le manque d’espace sécuritaire pour [homeless] les gens à être – surtout pendant la journée.”

Lorsque Mah a été embauché il y a huit ans comme administrateur de bureau à l’église anglicane St. George, il n’y avait que quelques habitués qui s’arrêtaient pour prendre une douche ou un sac de nourriture.

“Mes journées étaient calmes”, a déclaré Mah en riant. “Plus tranquille.”

Depuis plus d’un an, St. George’s ouvre son sous-sol tous les matins aux sans-abri. Au début, les bénévoles et le personnel servaient le petit-déjeuner à environ 15 personnes entre 8 h et 11 h 30. Cela est passé à 90 personnes.

Mah aimerait voir le gouvernement dépenser une partie de l’excédent pour financer un espace sûr qui serait ouvert tous les jours aux personnes sans domicile.

“Tout le monde mérite d’être quelque part”, a-t-elle déclaré. “Quelque part pendant la journée pour rester au sec, au chaud et en sécurité, et ils ne seraient pas partout dans les commerces du centre-ville ou sur les marches de l’église. Cela donnerait à tout le monde un peu plus de paix, de calme et de sécurité.”

Dépenses en hausse, dons en baisse pour les organismes de bienfaisance

À l’heure actuelle, les organisations caritatives et les églises ont du mal à répondre aux demandes croissantes des personnes qui dorment encore dans des tentes et sous des bâches.

“Nous avons une douche que nous proposons, nous devons donc la programmer”, a déclaré Mah. “Ils ont 20 minutes, c’est-à-dire que si vous avez froid ou vraiment sale ou si vous voulez juste un endroit sûr et agréable, vous ne voulez pas sortir dans 20 minutes. Ils veulent y rester plus longtemps.”

Chaque jour, huit des 90 personnes qui viennent prendre leur petit-déjeuner peuvent s’inscrire pour prendre une douche.

Mah dit que l’église a dû chercher de l’aide pour acheter et installer un chauffe-eau à la demande. Il y a aussi une laveuse et une sécheuse qui fonctionnent “essentiellement 24h/24 et 7j/7”. Elle a dit que cela a entraîné une augmentation des factures d’eau et d’électricité.

“Nos dépenses sont en hausse et avec le coût de tout, nos dons sont en baisse. C’est donc un cycle énorme que nous traversons.”

En plus de faire face au coût des douches et de la lessive, Mah dit que la banque alimentaire livrait deux chariots de nourriture chaque semaine, mais cela a diminué à un demi-chariot.

Ces jours-ci, elle s’arrête chez un grossiste local sur le chemin du travail, mais payer les produits de base comme le lait, les bananes, les jus, la confiture et le beurre de cacahuète est également devenu un combat.

L’église anglicane St. George’s a de la difficulté à payer l’augmentation du coût du petit-déjeuner d’environ 90 personnes sans abri au centre-ville de Moncton. (Vanessa Blanch/CBC)

Elle soutient que si le gouvernement dépensait une fraction de son excédent de 135,5 millions de dollars dans un espace sûr, avec des douches, des salles de bains et de la nourriture, cela aiderait grandement les plus nécessiteux et pourrait même alléger une partie du fardeau des soins de santé. système.

“Nous n’aurions pas les problèmes d’engelures qui bouchent nos urgences, nous n’aurions pas l’hypothermie, nous n’aurions pas le coup de chaleur parce que ces personnes auraient toutes un endroit sûr où être pendant la journée.”

Mah, qui appelle le 911 au moins quelques fois par semaine, dit qu’investir dans un espace permanent et sûr en vaudrait la peine à long terme.

“L’argent à l’avant vous fait toujours économiser à l’arrière”, a déclaré Mah. “Il y a des problèmes de santé mentale vraiment profonds. Il y a tellement de toxicomanie. Mon plus gros problème, je suppose, c’est que je suis ici depuis huit ans et que rien n’a changé.”

Mah et ses collègues font tout ce qu’ils peuvent, mais elle compare ce qu’ils sont capables de fournir à “mettre un pansement sur une plaie entaillée”.

“Ça ne marche pas vraiment. Recousez-le.”

Mickey Maguire, Moncton

Mickey Maguire a beaucoup d’idées sur la façon dont le gouvernement Blaine Higgs pourrait dépenser une petite partie de son excédent budgétaire prévu de 135,5 millions de dollars pour faire une énorme différence dans la vie des personnes en difficulté. (Vanessa Blanch/CBC)

Mickey Maguire est l’une des 90 personnes qui se présentent chaque jour pour le petit-déjeuner à St. George’s.

Il espérait avoir un appartement le 1er octobre mais vit toujours dans la rue. Maguire passe ses nuits à faire du vélo ou à essayer de rester au chaud dans son sac de couchage grâce à la chaleur d’un réchaud au propane.

“Je suis un peu nerveux à ce sujet pour être honnête”, a-t-il déclaré à propos du temps froid à venir. Je ne sais pas comment je vais gérer un autre hiver.”

Maguire a souffert d’engelures aux doigts l’année dernière et ne sent toujours pas les pointes.

“Tout ce que je ressens, c’est comme, en dessous, une brûlure profonde.”

Lorsqu’on lui a demandé sur quoi le gouvernement pourrait dépenser de l’argent pour aider les gens maintenant, Maguire a convenu qu’un espace sûr était nécessaire.

Il aimerait voir un autre type d’abri, où les gens ont de l’intimité et de la sécurité. Mah souligne le modèle « de style hôtel » au Oak Centre à Fredericton, où les gens ont une chambre et une salle de bain privées, ou le modèle de mini-maison à 12 Neighbours Inc., également à Fredericton.

“Depuis qu’ils ont décidé de construire ce Centre Avenir, ils auraient pu prendre l’ancien Colisée et y faire des rénovations ou l’ancienne école secondaire de Moncton.” dit Maguire.

“Vous pourriez vraiment faire quelque chose avec ça pour les gens – même y avoir des sections où ils peuvent acquérir des compétences et ainsi de suite, se tenir occupés.”

En ce moment, il a besoin d’une tente et d’un bon sac de couchage, dit-il. Il a séjourné dans les deux refuges de Moncton. Les conditions étaient “brutales”, a-t-il dit, et il ne reviendrait pas.

“Je ne me sens pas en sécurité là-bas. Le peu que je possède n’est certainement pas en sécurité à aucun endroit.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait dans un nouvel abri hors du froid, s’il y en avait un, Maguire a répondu: “Il y a de fortes chances que je choisisse la rue.”

C’est la première partie d’une série. Dans la deuxième partie, mardi prochain, un homme handicapé et un avocat partagent leurs suggestions pour dépenser une partie de l’excédent budgétaire.