Sans-abri depuis 24 ans, un couple se marie peu de temps après que Kind Stranger ait trouvé son histoire

C’était un rêve devenu réalité pour Rosalyn Ferrer, 50 ans, et Rommel Basco, 55 ans, un couple de sans-abri des Philippines lorsque le processus de leur mariage a été lancé par surprise.Le couple est ensemble depuis 24 ans et vit dans un petit cabane dans un lopin de terrain vague avec leurs six enfants.

Se marier officiellement lors d’une cérémonie était un rêve tiré par les cheveux pour eux car ils avaient été trop occupés pour gérer un bon repas par jour. Mais leur rêve est devenu réalité lorsque le coiffeur Richard Strandz a rencontré le couple alors qu’ils collectaient du plastique. Strandz a parlé à un couple et a décidé d’organiser un mariage pour eux. il a contacté ses amis dans le domaine des fournitures de mariage.

Strandz a aidé le couple à traiter les papiers pour leur licence de mariage, a organisé une séance photo de mariage et financera également leur mariage à l’église. Pour la séance photo de mariage, Rosalyn portait une robe de mariée blanche tandis que Rommel portait un costume Barong Tagalog.

«J’ai découvert comment les deux vivent ensemble depuis plus de deux décennies, mais ne peuvent pas se permettre un petit mariage. J’ai été touché par leur histoire d’amour, alors j’ai contacté mes amis qui avaient une entreprise de fournitures de mariage et j’ai pensé à les surprendre avec un mariage de charité », a déclaré Richard, cité par le Daily Mail.

«Le véritable amour est quelque chose qui doit être célébré. C’est très spécial, que vous soyez riche ou pauvre », a-t-il déclaré.

«Une fois, j’ai rêvé d’avoir un mariage blanc, mais c’était quand j’étais une petite fille. Cela m’est sorti de l’esprit il y a longtemps », a déclaré Rosalyn. «Nous n’avons jamais eu assez d’argent et tout ce sur quoi nous nous sommes concentrés était d’avoir suffisamment de nourriture à manger chaque jour. Maintenant, je me sens tellement béni que cela se soit produit. Je suis tellement reconnaissant.

Le couple espère se marier plus tard cette année, après le traitement de leurs papiers et autres documents.