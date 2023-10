Les Américains, quel que soit leur statut d’assurance, peuvent désormais accéder Sanofi l’insuline la plus largement prescrite pour 35 $ par l’intermédiaire de la société d’épargne sur les médicaments sur ordonnance BonRx les entreprises annoncé Jeudi.

Les patients disposant d’une ordonnance valide peuvent accéder spécifiquement à un coupon de 35 $ pour Lantus de Sanofi sur le site GoodRx et l’échanger dans plus de 70 000 pharmacies de détail à travers les États-Unis, notamment CVS , Walgreens et Walmart .

Cet effort vise à rendre le prix de 35 dollars du Lantus plus largement accessible aux Américains, même après Sanofi – et ses concurrents. Elie Lilly et Novo Nordisk – a annoncé des réductions radicales du prix de l’insuline et un plafonnement des coûts directs plus tôt cette année.

Ces trois sociétés, qui contrôlent plus de 90 % du marché mondial de l’insuline, ont décidé de baisser les prix après des années de pression politique et d’indignation du public face aux coûts élevés des soins du diabète aux États-Unis. environ huit fois plus pour l’insuline que d’autres pays développés, faisant du diabète la première priorité du pays maladie chronique la plus coûteuse.

Sanofi a annoncé en mars qu’il réduirait les prix catalogue de Lantus et plafonnerait les dépenses des personnes assurées à 35 dollars par mois. Mais le changement ne sera effectif qu’en janvier.

La société française dispose également d’un programme d’assistance aux patients visant à plafonner au même prix le prix de l’insuline pour les patients diabétiques non assurés. Mais certains patients ont eu du mal à accéder au prix de 35 $, même avec ce programme en place.

Cela est dû à la faible sensibilisation des patients aux cartes de quote-part et aux programmes d’épargne pour les patients qui peuvent les aider à payer leurs dépenses. Les experts de la santé et les défenseurs des patients ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ces programmesgérés par les fabricants, exigent souvent que les gens franchissent des obstacles juste pour économiser de l’argent.

Les sociétés pharmaceutiques dépensent chaque année plus de 5 milliards de dollars pour commercialiser des programmes de soutien aux patients, mais seulement 3 % des patients les utilisent réellement, selon une étude. Enquête 2021 de Phreesia Life Sciences.

La loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden a également plafonné les coûts mensuels de l’insuline pour les bénéficiaires de Medicare à 35 dollars, mais elle n’a pas fourni de protection aux patients diabétiques bénéficiant d’une assurance privée.

Aux États-Unis, environ 37 millions de personnes, soit 11,3 % de la population du pays, souffrent de diabète, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Environ 8,4 millions de patients diabétiques dépendent de l’insuline, la Association américaine du diabète dit.