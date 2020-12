Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé vendredi un retard dans leur programme de vaccin COVID-19 après que les résultats de l’étude ont révélé que les patients plus âgés n’avaient pas réussi à démontrer une réponse immunitaire suffisante contre le coronavirus.

Les entreprises ont déclaré dans un communiqué conjoint que la faible réponse immunitaire était probablement due à une concentration insuffisante de l’antigène, ce qui incite le système immunitaire à créer des anticorps pour lutter contre le coronavirus.

«Les résultats de l’étude ne sont pas ceux que nous espérions», a déclaré Roger Connor, président de GSK Vaccines, dans le communiqué de presse. «Notre objectif est maintenant de travailler en étroite collaboration avec notre partenaire Sanofi pour développer ce vaccin, avec une formulation d’antigène améliorée, afin qu’il apporte une contribution significative à la prévention du COVID-19.»

Les résultats intermédiaires de l’essai de phase 1/2 ont révélé que les participants âgés de 18 à 49 ans présentaient une réponse immunitaire comparable à celle des patients guéris du COVID-19. En outre, ils ont rapporté des résultats positifs d’une «étude de provocation» dans laquelle des primates non humains ont été intentionnellement exposés au virus.

Le gouvernement américain a payé jusqu’à 2,1 milliards de dollars pour tester et produire 100 millions de doses de vaccin dans le cadre de l’opération Warp Speed. La majorité de l’argent ira à Sanofi, qui a fait le candidat vaccin. GSK a créé un booster qui améliore la façon dont le corps y réagit.

Un porte-parole de Sanofi a déclaré à USA TODAY que les doses n’étaient produites que pour l’essai de phase 1/2 et que la société était en train de produire la formulation améliorée pour le prochain essai de phase 2b, qui débutera en février.

La société ne s’attend pas à ce que son accord avec l’opération Warp Speed ​​change en fonction des nouvelles de vendredi, et les doses des projets pourraient être disponibles au public à la fin de l’année prochaine, en attendant le succès amélioré du vaccin.

«Suite à ces résultats et aux dernières nouvelles données précliniques encourageantes, nous allons maintenant travailler pour optimiser davantage notre candidat pour atteindre cet objectif», a déclaré Thomas Triomphe, chef de l’unité vaccins de Sanofi, dans le communiqué de presse. «Aucune entreprise pharmaceutique ne peut réussir seule. Le monde a besoin de plus d’un vaccin pour lutter contre la pandémie. »

Alors que les chercheurs du monde entier se précipitent pour développer des vaccins COVID-19, le revers annoncé par Sanofi et GSK montre les défis auxquels les scientifiques sont confrontés alors qu’ils tentent de condenser un processus qui prend généralement des années en quelques mois.

Le virus américain:Cela n’a peut-être pas commencé ici, mais le nouveau coronavirus est devenu une tragédie américaine

Opinion:Voici pourquoi les détenus devraient se faire vacciner contre le COVID-19 avant le reste d’entre nous

Des chercheurs australiens ont déclaré vendredi qu’ils abandonnaient leur propre vaccin candidat de l’Université du Queensland et de la société biopharmaceutique CSL parce qu’il produisait de faux résultats positifs pour le VIH. Des tests de suivi ont confirmé qu’aucun VIH n’était présent, ont déclaré les chercheurs.

Bien qu’il aurait été possible de repenser le vaccin pour éviter le problème des faux positifs, cela aurait pris trop de temps au milieu de la pandémie, ont-ils déclaré.

Les experts en santé publique affirment que plusieurs vaccins seront nécessaires pour mettre fin à la pandémie, qui a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde, en raison des défis posés par la production et la distribution rapides de doses suffisantes pour vacciner des milliards de personnes.

Un vaccin produit par le fabricant de médicaments américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech a été autorisé pour une utilisation généralisée au Royaume-Uni et dans une poignée d’autres pays. Un groupe consultatif du gouvernement américain a approuvé jeudi l’utilisation du vaccin Pfizer, mettant le pays à un pas de lancer son propre programme de vaccination de masse.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré vendredi sur «Good Morning America» d’ABC que la Food and Drug Administration des États-Unis devrait accorder une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin.

« Nous avons pu voir des gens se faire vacciner lundi, mardi de la semaine prochaine », a déclaré Azar.

Contributeur: Associated Press. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.