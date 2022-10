Sanofi et TrialSpark s’associent pour accélérer le développement de médicaments axés sur la technologie

La multinationale pharmaceutique et de santé française Sanofi a annoncé un partenariat avec TrialSpark, basé à New York, qui propose un modèle technologique pour le développement de médicaments.

Les outils de TrialSpark visent à une conception d’essai plus efficace, une réalisation d’essai plus rapide et des données d’essai de meilleure qualité. Elle acquiert des médicaments au stade clinique auprès de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et les développe à l’aide de sa technologie. Les domaines thérapeutiques de la société comprennent la rhumatologie, la dermatologie, le SNC (neurologie et psychiatrie) et les maladies cardiométaboliques.

Le partenariat se concentrera sur la poursuite de l’acquisition ou de l’octroi de licences et le développement de candidats-médicaments en phase clinique de phase II et de phase III dans des domaines où les besoins des patients sont élevés et non satisfaits.

La collaboration entre Sanofi et TrialSpark visera six transactions sur trois ans. Il vise à tirer parti de l’expertise commerciale mondiale de Sanofi et des capacités technologiques de développement de médicaments de TrialSpark pour explorer de nouveaux modèles de développement clinique dans des domaines tels que l’intervention comportementale et les technologies numériques.

“Nous sommes ravis d’initier cette nouvelle collaboration avec TrialSpark, comme un autre exemple de notre engagement en faveur de l’innovation dans l’écosystème de la santé”, a déclaré Alban de La Sablière, responsable des partenariats chez Sanofi, dans un communiqué. “Cette collaboration permettra non seulement d’identifier des actifs attrayants à un stade avancé, mais utilisera également des plans de développement innovants qui pourraient apporter des résultats significatifs aux patients dans des domaines d’intérêt mutuel.”

LA GRANDE TENDANCE

Il y a à peu près un an TrialSpark a décroché 156 millions de dollars en financement de série C, portant la levée totale de la société à 250 millions de dollars. À cette époque, la société avait déclaré qu’elle cherchait à acheter ou à collaborer avec des sociétés pharmaceutiques disposant d’actifs au stade des essais cliniques.

Sanofi a jeté son dévolu sur l’IA pour la découverte de médicaments au cours de l’année écoulée, annonçant en janvier son accord d’une valeur de plus de 100 millions de dollars avec une entreprise technologique Exscientia.

Cet accord implique la création de 15 nouvelles petites molécules candidates en oncologie et en immunologie. La plateforme d’IA d’Exscientia sera utilisée de diverses manières, notamment en ciblant l’identification et la sélection des patients.

Exscientia est éligible à un maximum de 5,2 milliards de dollars de paiements pour le développement clinique et les jalons réglementaires et commerciaux.

De plus, société numérique de gestion des maladies chroniques DarioHealth a signé un partenariat stratégique de 30 millions de dollars avec Sanofi pour accélérer l’adoption des outils de Dario sur le marché américain.

Sanofi a annoncé de nombreuses autres collaborations au cours de l’année écoulée, notamment son partenariat avec Health2Sync.