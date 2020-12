Les sociétés pharmaceutiques Sanofi et GSK ont annoncé qu’elles repoussaient la date de disponibilité prévue de leur vaccin Covid-19 jusqu’à la fin de 2021, en raison d’une faible réponse immunitaire chez les personnes âgées.

Publiant une déclaration commune suite à leurs résultats intermédiaires de phase 1 et 2, ils ont déclaré qu’ils devraient mener une étude de phase 2b avec une formulation d’antigène améliorée, après que leur candidat vaccin ait montré un taux de réponse insuffisant chez les personnes âgées.

Le vice-président exécutif de Sanofi Pasteur Thomas Triomphe a expliqué: «Nous nous soucions beaucoup de la santé publique, c’est pourquoi nous sommes déçus par le retard annoncé aujourd’hui, mais toutes nos décisions sont et seront toujours guidées par la science et les données. Nous avons identifié la voie à suivre et restons confiants et déterminés à proposer un vaccin Covid-19 sûr et efficace. »

En juillet 2020, les États-Unis ont choisi d’accélérer le développement et la fabrication du médicament de Sanofi et GSK. Des travaux supplémentaires sur le médicament auront lieu en février 2021, avec le soutien de l’opération américaine Warp Speed, les deux sociétés espérant inclure une proposition de comparaison avec un vaccin Covid-19 autorisé.

Ils n’ont pas initialement fourni de date précise à laquelle ils espèrent que le vaccin sera disponible au public, mais ont déclaré qu’il devrait être dans le dernier trimestre de 2021.

Aussi sur rt.com Effet secondaire inattendu? L’Australie abandonne le développement du vaccin Covid-19 après que des essais aient conduit à de faux positifs pour le VIH

La nouvelle est le deuxième coup porté à la lutte contre Covid-19 en un jour, après qu’un candidat vaccin australien prometteur a été abandonné après que les participants à l’essai aient renvoyé des résultats faussement positifs pour le VIH.

Le jab, développé par CSL et l’Université du Queensland, avait montré son efficacité dans la fabrication d’anticorps lors des essais de phase un, mais, en raison de la faille et du temps qu’il faudrait pour y remédier, les deux parties ont décidé qu’il ne serait pas réaliste. pour continuer le développement.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!