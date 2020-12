Un vaccin développé par Pfizer et la société allemande BioNTech a été autorisé pour une utilisation d’urgence au Royaume-Uni et approuvé au Canada. Aux États-Unis, un groupe d’experts a voté jeudi pour recommander que la Food and Drug Administration autorise ce vaccin. Une décision pourrait venir dès samedi. Un autre vaccin développé par Moderna pourrait également être autorisé d’ici quelques semaines.

Les sociétés pharmaceutiques Sanofi et GlaxoSmithKline a dit vendredi que leur vaccin expérimental Covid-19 ne semblait pas bien fonctionner chez les adultes plus âgés, un recul important par rapport à leur essai clinique de stade avancé qui devait auparavant commencer aux États-Unis en décembre.

Sanofi et GSK sont désormais confrontés à un chemin plus difficile car ils devront peut-être montrer que leur vaccin est au moins aussi bon que celui déjà autorisé par les régulateurs. Les vaccins Pfizer et Moderna ont chacun montré qu’ils sont efficaces à plus de 90% contre Covid-19.

Les entreprises ont déclaré qu’elles s’attendaient désormais à ce que leur vaccin ne soit pas disponible avant la fin de l’année prochaine.

«Nous nous soucions beaucoup de la santé publique, c’est pourquoi nous sommes déçus par le retard annoncé aujourd’hui, mais toutes nos décisions sont et seront toujours guidées par la science et les données», a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif et directeur de Sanofi Pasteur, la société. division des vaccins. «Aucune entreprise pharmaceutique ne peut réussir seule; le monde a besoin de plus d’un vaccin pour lutter contre la pandémie. »

Les sociétés ont déclaré vendredi que les résultats intermédiaires de leurs essais cliniques de stade précoce montraient que, chez les adultes de 18 à 49 ans, le vaccin stimulait une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui s’étaient rétablis de Covid-19. Mais les adultes plus âgés ont montré une faible réponse immunitaire, probablement en raison d’une concentration insuffisante de l’antigène, la protéine qui stimule la réaction immunitaire du corps.

Le vaccin Sanofi est basé sur des protéines virales produites avec des virus modifiés qui se développent à l’intérieur des cellules d’insectes. GSK complète les protéines avec des adjuvants qui stimulent le système immunitaire. Le vaccin est basé sur la même conception que Sanofi a utilisée pour créer Flublok, un vaccin approuvé contre la grippe.

Si le vaccin échoue, ou s’il prend plus de temps à se développer, cela pourrait limiter l’offre de vaccins disponible, tant aux États-Unis que dans le monde.