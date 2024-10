Sankt Göres Maisons de ville / Nidus

© Volker Conradus

2023



Équipe responsable : Ana Vollenbroich, Annelen Schmidt-Vollenbroich

Équipe de conception : Anna Kiefer, Paula Averbeck

Équipe technique : Dagmar Triestram

Ville: Düsseldorf



Description textuelle fournie par les architectes. Les deux maisons de ville de Sankt Göres à Düsseldorf Kaiserswerth sont les premiers nouveaux bâtiments Nidus : sans fioritures mais citant délibérément l’histoire architecturale, construites de manière monolithique et réduites à l’essentiel avec des matériaux naturels. Les deux maisons de ville « Sankt Göres » sont situées au nord de Düsseldorf en Allemagne. Légèrement en retrait, elles n’envoûtent le spectateur qu’au deuxième coup d’œil.

Plan du rez-de-chaussée

Étages supérieurs

Des formes classiques telles que les fenêtres cintrées en chêne et des matériaux régionaux tels que la façade en briques apparentes citent le contexte architectural et dégagent un sentiment de familiarité. Les façades sont composées comme des tableaux, jouant avec les habitudes visuelles en termes de forme et de proportion. On entre dans les maisons par le côté par un portail en béton apparent et des portes d’entrée en chêne, l’une en plein cintre, l’autre angulaire.

À l’intérieur, les plans suivent une dramaturgie : les accents et les points forts sont suivis de passages calmes. Les motifs et la matérialité de la culture vivante japonaise sont repris et combinés avec le design allemand. La surface habitable s’étend sur trois niveaux : au rez-de-chaussée, il y a un espace de vie ouvert avec véranda à côté de la cuisine tandis que les pièces privées sont situées aux niveaux supérieurs. Malgré leur unité évidente, les maisons conservent leur singularité, se fondant sans faire de spectacle et sans pour autant disparaître dans l’uniformité.