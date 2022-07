Sanket Sargar remporte l’argent grâce à la douleur et aux apprentissages d’être un vendeur de Paan

Tenant partiellement la promesse qu’il s’était faite il y a quatre ans, le jeune haltérophile Sanket Sargar a remporté une médaille d’argent dans la catégorie masculine des 55 kg, plaçant l’Inde au nombre de médailles aux Jeux du Commonwealth samedi.

Sanket Sargar avait les yeux rivés sur l’or mais s’est blessé au coude droit en tentant de soulever 139 kg en épaulé-jeté et s’est finalement contenté de la deuxième place.

Le joueur de 21 ans a réussi un total de 248 kg (113 kg + 135 kg) pour terminer à seulement un kilogramme du Malaisien Mohamad Aniq, qui a battu le record des Jeux en épaulé-jeté en soulevant 249 kg (107 kg + 142 kg) pour remporter l’or.

Dilanka Isuru Kumara 225 kg (105 kg + 120 kg) du Sri Lanka a remporté le bronze.

Sanket gérait un magasin de paan, qui partage son nom, avec son père à Sangli, Maharshtra en 2018.

« Certaines personnes pourraient être gênées de devoir travailler dans un tapri. Dans le passé, mes clients qui savaient que j’étais haltérophile me demandaient pourquoi je travaillais là-bas. Mais cela fait partie de qui je suis. La seule chose est que les gens d’autrefois le connaissaient comme Sanket paan tapri. Maintenant, ils devraient le savoir en tant que médaillé des Jeux du Commonwealth Sanket Paan tapri », a-t-il déclaré à Sportstar.

Il a même utilisé son temps passé au magasin à son avantage, car il a admis qu’il y avait aussi des apprentissages.

« J’ai appris à gérer les deux. Le sport est important, mais il faut aussi apprendre les modes de vie. Ce travail m’a beaucoup aidé. Cela m’a aidé à me présenter et à parler aux gens. Cela m’a aussi appris à gérer le stress et à contrôler mes émotions. Nous n’avons pas qu’une ou deux personnes qui viennent. Parfois, vous aurez 300 clients qui viennent chaque jour. Vous devez comprendre comment les traiter et les servir avant qu’ils ne commencent à s’impatienter. Vous devez apprendre à suivre les paiements et les factures. Il vous apprend à gérer différentes choses en même temps. Avant tout, vous devez apprendre à être calme dans ces situations », a-t-il déclaré.

La vie lui a lancé des défis et il les a acceptés avec grâce et a trouvé un moyen de les surmonter avec un dévouement absolu.

« Il n’y a pas eu d’erreurs commises lors du lift. J’ai senti une charge soudaine sur mon coude droit donc je ne pouvais pas la contrôler et j’ai entendu deux clics », a déclaré Sargar en zone mixte.

« À l’entraînement, je soulève 143 kg. Je devais y aller car il y avait une médaille d’or en jeu. Je ne suis pas content de moi car je ne m’entraîne depuis quatre ans que pour l’or.

“Je suis un peu content mais j’ai surtout le sentiment que j’aurais pu faire mieux. Je n’ai pas pris le risque d’aller au-delà de mon record national car terminer un porté est aussi important.

Sargar a déclaré qu’il devait prendre le risque de soulever 139 kg car “une médaille d’or était proposée”.

“Avant le dernier ascenseur, monsieur (l’entraîneur Vijay Sharma) m’a demandé si je voulais continuer. Il a essayé de m’arrêter au début, mais plus tard, il m’a encouragé. Je soulève plus que cela dans la pratique.

Premier ministre Narendra Modi a félicité le jeune athlète.

« Effort exceptionnel de Sanket Sargar ! Sa mise en sac de la prestigieuse médaille d’argent est un excellent début pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth. Félicitations à lui et meilleurs vœux pour tous les projets futurs », a tweeté Modi.

L’athlète a déclaré qu’il subirait des analyses pour connaître l’étendue de sa blessure.

“J’irai passer des rayons X après que les échantillons de drogue auront été collectés et le statut réel sera connu. Actuellement, je souffre beaucoup, s’il vous plaît, laissez-moi aller vite », a-t-il plaidé auprès des scribes indiens.

“Je veux dédier cette médaille à tous les combattants de la liberté qui ne se souciaient pas de leur vie et nous ont donné l’indépendance”, a déclaré Sargar, qui est devenu le deuxième médaillé du Commonwealth de Sangli après le lutteur Bharti Mane (Bharati Mane).

«Oui, les gens seraient heureux à la maison, mais je suis déçu d’avoir perdu une médaille d’or. J’espère revenir plus fort”, a-t-il ajouté.

