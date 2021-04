Sanket Bhosale sur le fait de nouer le nœud avec Sugandha Mishra

Sugandha Mishra et Sanket Bhosale sont entrés dans le bonheur conjugal le 26 avril 2021. Le couple s’est marié à Jalandhar en présence de leurs proches et chers. Peu de temps après leur mariage, Sugandha et Sanket ont partagé des photos de leurs festivités de mariage, notamment Mehendi, les fiançailles, Haldi et la cérémonie principale. Maintenant, lors d’une interaction, Sanket a longuement parlé d’être un homme nouvellement marié et de nouer le nœud avec l’amour de sa vie.

Sanket a déclaré à ETimes: «J’étais assez ému. Jis moment ke liye itne saal attendre kiya, ce moment était enfin arrivé et me rendait sentimental. Woh khushi ke aansoon the (des rires!). Sugandha était aussi émue à ce moment-là, je pouvais le voir dans ses yeux. «

Bhosale a également déclaré: « Être marié est un sentiment merveilleux et magnifique. C’est d’autant plus spécial que j’ai Sugandha à mes côtés. Je me sens soudain extrêmement responsable. Nous sommes dans un espace heureux. Cela a été à la fois incroyable et mouvementé. . Nous avons été occupés avec des rituels à la maison depuis notre arrivée à Mumbai. «

Plus tôt, quand Sugandha a été interrogée sur ses achats de mariage, elle avait dit au portail: «J’ai fait la plupart de mes achats de mariage en ligne et vous ne croirez pas que j’ai commencé la préparation de ma tenue de mariage à partir de décembre. ma tenue de mariage parce que pour moi peu importe si le mariage a lieu avec 20 personnes, j’ai toujours voulu porter un lehenga de 10 kg. Je peux me marier en ligne aussi mais je dois porter un lehenga. «