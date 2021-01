Sankarlal Chakraborty de Mohammedan SC s’entraîne à la I-League

Mohammedan SC s’est qualifié pour la I-League 2020-21 en tant que champions des qualifications de la I-League qui ont eu lieu en octobre 2020. La tenue de Kolkata, cependant, n’est pas là pour se contenter de faire des chiffres dans la I-League qui démarre à partir de janvier 09, 2021, mais sont prêts à défier certaines des meilleures équipes de l’Inde et à se lancer dans une course de rêve.

S’exprimant lors de la conférence de presse virtuelle du 5 janvier 2021, le directeur technique Sankarlal a déclaré: «Nous visons à être des champions et nous nous préparons dur et faisons face à de nombreux défis pour que notre rêve devienne réalité. Mohammedan SC joue toujours pour gagner et nos yeux sont fixés sur le prix.

Même si c’est leur première saison, Sankarlal est convaincu que l’équipe performera. «Il y a des défis pour tout le monde compte tenu de la situation pandémique, mais nous devons en tirer le meilleur parti et continuer à nous entraîner», a-t-il poursuivi. «Nous allons suivre la saison étape par étape et nous concentrer sur un match après l’autre. Tout d’abord, il faut jouer au Sudeva Delhi FC et gagner pour commencer la saison sur une bonne note, mais le premier match est toujours difficile et ce ne sera pas une sortie facile contre eux.

« Le Sudeva FC est une très bonne équipe et quand ils joueront contre nous, ils chercheront à vaincre un ancien club comme le nôtre et nous savons à quel point ce sera un défi pour nous si nous voulons les battre », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain Subash Singh Singam a déclaré: «Nous avons une équipe mélangée de jeunesse et d’expérience. La saison de la I-League est longue et nous sommes prêts et impatients de partir.

«Je pense toujours à l’équipe en premier et il faut être un joueur d’équipe dans un club comme Mohammedan SC. Nous voulons gagner la I-League et être couronnés champions. Je suis prêt à donner mon cent pour cent pour cela », a-t-il ajouté.

Mohammedan SC affrontera le Sudeva Delhi FC lors du match d’ouverture de la I-League le 09 janvier 2021.