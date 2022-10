Sankar Muthusamy remporte l’argent en Espagne

L’Indien Sankar Muthusamy a signé avec une médaille d’argent après avoir perdu la finale du simple messieurs en matchs consécutifs contre Kuo Kuan Lin du Taipei chinois aux Championnats du monde juniors de la BWF dimanche.

Le joueur de 18 ans du Tamil Nadu s’est battu 14-21 20-22 contre Kuan Lin lors d’un affrontement au sommet de 48 minutes.

L’ancien numéro un mondial junior a ainsi rejoint ses compatriotes indiens Aparna Popat (1996), Saina Nehwal (2006) et Siril Verma (2015) pour remporter une médaille d’argent lors du prestigieux tournoi.

Seul le deuxième navetteur masculin indien à atteindre la finale, la défense de Sankar n’a pas pu résister à l’attaque implacable du Taïwanais, qui a profité de sa puissance pour troubler l’Indien.

Kuan Lin a sauté sur les faibles retours de son adversaire et a produit des sauts dévastateurs pour dominer les échanges. L’Indien, quatrième tête de série, a continué à se battre et a même sauvé six balles de match, mais ce n’était pas le cas car il s’est installé comme le deuxième meilleur.

Le gaucher Sankar a cherché à jouer son jeu de récupération mais le Taïwanais a été plus rapide et a réussi à trouver les lacunes avec ses retours abrupts. Le résultat a été que Lin a rapidement pris une avance de 11-9.

Sankar cherchait à engager son rival dans des rallyes. Cela a fonctionné dans une certaine mesure car il a réussi à établir la parité à 13-13 après avoir engagé Lin dans un duel net.

Mais quelques erreurs directes de l’Indien et les sauts de Kuan Lin l’ont amené à un avantage de 20-14, et les Taïwanais l’ont scellé lorsque Sankar a de nouveau été long.

Après le changement de côté, Lin a continué à dominer les débats avec son jeu de puissance, menant 4-0. Le garçon de Chennai, cependant, a réussi à récupérer à 5-5.

À la traîne 7-10, l’Indien a déclenché un puissant smash pour montrer les premiers vrais signes de domination, mais Kuan Lin a réussi à dégager un coussin de deux points à l’intervalle.

Sankar a essayé de garder la navette en jeu pour épuiser son adversaire, mais Kuan Lin avait toujours une longueur d’avance, atterrissant ses smashs avec précision.

Kuan Lin, finalement, a attrapé six balles de match mais Sankar a scénarisé une récupération sensationnelle, sauvant les six, pour faire espérer un revirement. Mais les Taïwanais ont gagné une autre balle de match avec un autre smash et l’ont scellé avec un retour en flèche.

