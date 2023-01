Sanjita Chanu fait face à un dilemme d’appel après l’échec d’un test de dopage

L’haltérophile indienne Sanjita Chanu se retrouve une fois de plus mêlée à une controverse sur la drogue et alors que la double championne des Jeux du Commonwealth clame son innocence, elle est confrontée au dilemme de savoir s’il faut faire appel et revivre le traumatisme similaire auquel elle a été confrontée il y a des années.

Sanjita a été suspendue provisoirement par l’Agence nationale antidopage (NADA) après avoir été testée positive pour un stéroïde anabolisant – Drostanolone Metabolite – qui figure sur la liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage (AMA), lors du test en compétition aux Jeux nationaux en septembre-octobre l’an dernier.

La médaillée de bronze du Championnat d’Asie 2011 avait été interdite par la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) en 2018 après avoir été testée positive à la testostérone stéroïde anabolisante effectuée par l’Agence antidopage des États-Unis (USADA) avant les Championnats du monde en Amérique en novembre 2017. .

En 2020, l’instance mondiale avait cependant abandonné l’accusation de dopage contre Chanu en raison de “non-conformités” dans la manipulation de son échantillon.

A LIRE AUSSI | La médaillée d’or du CWG Sanjita Chanu provisoirement suspendue par la NADA après avoir échoué à un test antidopage

« J’ai déjà été dans cette situation. Mais je ne suis pas en mesure de comprendre comment cela s’est produit. Depuis cet incident, j’ai fait très attention à mon alimentation et à tout. Je vérifie soigneusement mes suppléments et je demande s’ils sont exempts de dopage”, a déclaré Sanjita à PTI depuis Guwahati.

« Je ne sais pas comment cette substance est entrée dans mon urine. Je ne sais pas si quelqu’un a mis cela exprès ou ce qui s’est passé, je ne peux pas comprendre. J’ai vérifié les suppléments que j’ai consommés, et ce n’est pas dans ça”, a-t-elle ajouté.

Sanjita, qui a été informée du résultat il y a un mois, était absolument convaincue que le résultat était un faux positif et a demandé que son échantillon “B” soit analysé, qui s’est également révélé positif.

“J’ai envoyé un courrier à la NADA disant que je ne pouvais pas y croire et demandé de vérifier l’échantillon B. Je suis allé à Delhi et j’y suis resté toute la journée pour faire vérifier l’échantillon B devant moi, mais celui-ci s’est également révélé positif. Je ne suis pas en mesure de comprendre comment cela s’est produit.” Les deux années entre 2018 et 2020 ont été difficiles pour Sanjita, qui avait été poussée au bord de l’abandon du sport.

“La dernière fois que cela s’est produit, j’ai tellement perdu, ma réputation, la chance de participer aux Jeux olympiques, aux Jeux asiatiques, etc. J’étais donc très prudent car je visais Paris et les Jeux asiatiques. J’ai obtenu un bon résultat aux Jeux nationaux et maintenant encore cet incident de dopage s’est produit. Manipur puis 10 jours dans un camp de Mumbai avant de partir”, a-t-elle ajouté.

Sanjita devra maintenant comparaître devant le panel disciplinaire antidopage de la NADA de l’Agence nationale antidopage pour prouver son innocence et si elle est reconnue coupable, elle peut obtenir une suspension de quatre ans pour l’infraction. Elle sera également dépouillée de sa médaille d’argent aux Jeux nationaux.

“J’ai déjà vécu cela, pourquoi vais-je me droguer à nouveau et revivre cela? Je ne sais pas si je veux faire appel ou non. Dans les deux cas, je vais perdre. Si je fais appel, il faudra du temps pour blanchir mon nom et je perdrai ma chance de me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Asiatiques, sinon je serai suspendu.

« J’ai déjà perdu toutes mes économies avant d’effacer mon nom. L’échantillon B a également été testé positif, alors comment vais-je prouver mon innocence”, a déclaré Sanjita en larmes.

La femme de 29 ans de Manipur a écrit à la NADA, demandant un moyen “plus rapide et plus simple” de prouver son innocence.

“Avec le respect dû à l’intégrité de NDTL & NADA, je veux toujours me déclarer innocente et je n’ai consommé aucune substance interdite”, a-t-elle écrit dans sa lettre à NADA, dont une copie est en possession de PTI.

“Gardant à l’esprit mon expérience précédente de résolution de cas controversés de dopage, j’aimerais trouver un moyen simple et rapide de prouver mon innocence et de résoudre mon cas.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)