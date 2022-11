Sanjeev Bikhchandani impressionné par le “TOMA” de la marque

Quel est le prénom qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la livraison de nourriture ? Probablement Zomato. Ce n’est pas un hasard et le co-fondateur d’Info Edge est là pour le prouver. Sanjeev Bikhchandani a partagé sur son compte Twitter le pouvoir que Zomato détient sur nos esprits. Il a partagé un instantané de deux tweets. Le premier, de l’agence de presse Press Trust of India, a mentionné que deux tigres africains du parc national de Kuno avaient tué pour la première fois dans les 24 heures suivant leur libération dans un enclos plus grand. Dans sa réponse, un utilisateur de Twitter a sarcastiquement fait une remarque et a écrit : « Qu’attendiez-vous d’autre qu’ils fassent ? Commandez chez Zomato ? » Sanjeev Bikhchandani, dans son tweet, a écrit : « Preuve claire de TOMA. Top Of Mind Awareness », et étiqueté Zomato.

Preuve claire de TOMA. Sensibilisation au sommet de l’esprit@zomato pic.twitter.com/S6OFQ5B2J7 — Sanjeev Bikhchandani (@sbikh) 13 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux sont totalement d’accord sur la puissance de la marque Zomato. La notoriété est une mesure du classement d’une marque dans l’esprit de ses consommateurs. Si une marque est la première chose à laquelle une personne pense lorsqu’elle pense à un certain créneau, produit ou secteur, la marque a atteint TOMA. Zomato l’a certainement fait. Un utilisateur de Twitter a écrit : « D’accord, lorsqu’une marque devient synonyme d’un nom, d’un verbe ou d’une action, nous avons grandi en entendant l’histoire de Godrej et ce sont les nouveaux India Godrej.

D’accord, quand une marque devient synonyme d’un nom, d’un verbe ou d’une action, nous avons grandi en entendant l’histoire de godrej et ce sont de nouveaux India Godrej’s — Swapnil Tripathi (@tripathiswapnil) 13 novembre 2022

“Il est maintenant temps de donner le code promo : 2cheetahs”, a lu un autre commentaire hilarant.

C’est le moment de donner le code promo : 2cheetahs. – saurabh parmar (@saurabhparmar) 13 novembre 2022

Selon TimesNow News, le co-fondateur d’Info Edge a été l’un des premiers et des plus grands investisseurs de Zomato. En 2010, Info Edge a investi 4,7 crores ₹ dans la société de livraison de nourriture pour une participation d’environ 18,5%. L’année dernière, Sanjeev Bikhchandani a réalisé un retour sur investissement de 1050x en 11 ans. Les actions ont été émises à ₹ 76 lors de l’offre publique initiale et clôturées à ₹ 126 chacune, soit 66% de plus. Cela a conduit à une capitalisation boursière de 98 849 crore ₹. Info Edge détient désormais une participation de 15,23 % dans Zomato, évaluée à environ 12 000 crore ₹. C’est après avoir vendu 3,3% du capital via l’introduction en bourse.

