Sanjeev Bhaskar : « L’humour vous donne une perspective différente » | Vie et style

Je ne me suis jamais ennuyé En grandissant, nous vivions au-dessus d’une laverie automatique à Hounslow. Nous n’avions pas de jardin. En hiver, nous nous réfugiions dans une pièce pour nous réchauffer. Enfant, j’étais plutôt introvertie, mais j’étais accro à la télévision et j’adorais lire des livres. J’adorais raconter des histoires. J’inventais des histoires pour ma sœur. Il y avait un certain degré d’évasion. C’est là que mon imagination a commencé.

J’avais cinq ans Quand j’ai réalisé que j’étais traitée différemment. La fin des années 60 et le début des années 70 étaient politiquement chargés pour les personnes de couleur. Je me souviens que mon père avait dû repeindre une croix gammée sur notre porte d’entrée. Le racisme était alors plus flagrant.

Humour et ironie vous donner une perspective différente. Lorsque vous êtes submergé par la peur, l’anxiété, l’amour ou le chagrin, l’humour peut vous aider. Il rend la chose accablante un peu ridicule et ridicule.

Ma mère est la plus gentille personne que j’ai jamais rencontrée, et ma sœur est la deuxième. Ma mère est d’une gentillesse inébranlable et d’une intelligence émotionnelle sans faille. C’est d’elle que je tiens mon humour et ma compassion. De mon père, j’ai hérité le sens du devoir. Il a dû mettre un terme à son rêve de travailler dans le cinéma pour subvenir aux besoins de la famille.

La vie de Brian est l’un des meilleurs films jamais réalisés. J’ai vu beaucoup d’hypocrisie chez les personnes qui pratiquent une religion et le film le montre. Mes parents étaient religieux – ma mère l’est toujours – mais je ne le suis pas. C’est trop politique, ça divise.

J’avais rêvé de Je faisais de la scène depuis que j’étais très jeune, mais mon père m’en décourageait car il n’y avait personne comme nous à la télé : ce n’était pas une option viable.

J’ai raté mon bac. J’ai repris mes cours et j’ai obtenu un diplôme en commerce et marketing à Hatfield Poly, ce que je ne voulais pas faire. Mais j’ai ensuite rencontré Nitin Sawhney, qui a changé ma vie. Il m’a donné la confiance nécessaire pour jouer la comédie.

Meera [Syal, Bhaskar’s wife] et moi sommes amis depuis 10 ans, ce qui n’est pas une mauvaise base pour une relation. L’amour consiste à trouver constamment des solutions aux problèmes ensemble. Il faut aussi que ce soit amusant. J’aime vraiment passer du temps avec elle. Nous rions des choses, nous trouvons le côté drôle même quand c’est difficile à trouver.

Je serais une personne moindre Si je n’étais pas parent, rien ne nous rappelle plus clairement que la vie ne se résume pas à nous. C’est un privilège extraordinaire. Les moments forts sont le plaisir, la fierté et le privilège de voir un enfant assembler les éléments de base de la vie. Les moments faibles sont l’anxiété et la peur que vous ressentez pour lui.

Je n’ai jamais cru Le scénario du paradis et de l’enfer. Vous flottez avec des ailes et vous vous asseyez sur un nuage ? Ou vous recevez un coup de fourche pointue dans les fesses ? Je ne suis pas sûr d’y croire. Il se peut que vous vous déconnectiez et que ce soit tout, et que la seule chose qui compte, c’est ce que vous avez fait dans cette vie.

La joie que je ressens Je n’ai pas perdu de vue ce que je fais. Je rêvais de me produire sur scène depuis l’âge de cinq ans, mais mon père me décourageait beaucoup, car il était lui-même déçu et il n’y avait personne comme nous à la télévision : ce n’était pas une option viable. Je suis encore un peu incrédule. Je suis devenue amie avec mes héros. Le fait que Paul McCartney ait une conversation avec moi est toujours époustouflant.

Je cherche du travail Je peux m’engager. Ce n’est pas toujours la taille de la pièce. Je veux dire, parfois c’est juste pour payer une facture.

Apocalypse Slough : un meurtre, ils espèrent un mystère est le 26 septembre à 21h sur Gold