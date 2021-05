Sanjeet, Sakshi, Jasmine et Simranjit assurent à l’Inde 4 autres médailles aux championnats asiatiques de boxe

Sanjeet, Sakshi, Jasmine et Simranjit ont tous remporté leurs quarts de finale respectifs pour porter le nombre de médailles assurées de l’Inde à cinq médailles après que Shiva Thapa ait réservé sa place en demi-finale aux championnats asiatiques de boxe ASBC à Dubaï mardi.

Sanjeet a battu Jasur Qurbonov du Tadjikistan 5-0 en quart de finale de 91 kg, alors que Sakshi a battu le Tadjikistan Ruhafzo Haqazarova 5-0 à 54 kg. Sakshi affrontera la tête de série Dina Zholaman, du Kazakhstan, en demi-finale.

Jasmine a battu Oyuntsetseg Yesugen de Mongolie 4-1 en quart de finale de 57 kg et affrontera Vladislava Kukhta du Kazakhstan au tour suivant.

Simranjit a pris le dessus sur l’Ouzbékistan Raykhona Kodirova 4-1 en quart de finale des 60 kg et assure au moins une autre médaille de bronze pour l’Inde. Elle affrontera Rimma Volossenko du Kazakhstan en demi-finale.

Plus tôt, Shiva Thapa dépassé Nader Odah du Koweït avec une victoire complète de 5-0,. Le boxeur de l’Assam a également confirmé sa cinquième médaille consécutive aux Championnats d’Asie. Thapa a également remporté une médaille d’or (2013), une d’argent (2017) et deux de bronze (2015 et 2019) aux championnats.

Thapa a dominé Odah tout au long et ne lui a guère donné l’occasion de marquer un point. L’Indien aura une tâche difficile en demi-finale lorsqu’il affrontera le favori Bakhodur Usmonov, du Tadjikistan.

L’Indien Mohammad Hussamuddin a été déçu, qui s’est battu contre le champion du monde en titre et tête de série de l’Ouzbékistan, Mirazizbek Mirzahalilov, en quart de finale de 56 kg.

Le champion en titre Mirzahalilov a commencé le concours avec une intention agressive et a décroché des coups féroces. Hussamuddin, cependant, a tenté de prendre de l’élan avec une bonne défense et des coups de poing en contre-attaque mais l’Ouzbek expérimenté n’a laissé aucune chance à l’Indien de revenir avant de remporter une victoire 4-1.

Mercredi, les boxeurs indiens à destination des Jeux Olympiques Amit Panghal, Vikas Krishan et Ashish Kumar ont leur tâche réduite face à de grands noms en quarts de finale.

Le médaillé d’argent aux Championnats du monde et champion en titre, Panghal, affrontera la concurrence féroce du Mongol Kharkhuu Enkhmandakh dans la catégorie des 52 kg. Lors de la dernière rencontre du duo, lors des qualifications olympiques asiatiques à Amman l’année dernière, l’Indien a dû creuser profondément dans ses réserves d’énergie pour remporter le combat.

Krishan, le champion des Jeux asiatiques de Guangzhou 2010, affrontera l’Iran musulman Malamir en 69 kg, tandis qu’Ashish Kumar (75 kg), qui a décroché l’argent lors de la dernière édition de l’événement, et Narender (+ 91 kg) affronteront également de puissants adversaires. du Kazakhstan.

Alors qu’Ashish disputera le médaillé d’argent aux Championnats du monde et aux Jeux asiatiques Abilkhan Amankul, Narender devrait combattre le double médaillé d’argent aux Championnats du monde Kamshybek Kunkabayev, qui vise également sa troisième médaille consécutive aux championnats asiatiques.

(Avec les contributions d’IANS)

