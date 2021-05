Sanjeet remporte l’or, Shiva Thapa et Amit Panghal se contentent de l’argent

l’Inde Sanjeet a battu le Kazakistan Vassiliy Levit dans une décision partagée 3-2 lors de la finale des 91 kg pour remporter l’or au Championnat d’Asie de boxe lundi.

Plus tôt, Shiva Thapa a perdu contre le Mongol Baatarsukh Chinzorig dans une décision partagée 2-3 dans la finale des 64 kg et se contente de l’argent, comme Amit Panghal a perdu contre le champion du monde et olympique en titre Zoirov Shakhobidin d’Ouzbékistan dans une décision partagée 2-3 lors de la finale de l’épreuve des 52 kg pour se contenter de l’argent. Il s’agit de la troisième défaite de Panghal aux mains de Zoirov avant les Jeux olympiques de Tokyo.

L’homme de l’armée, qui est un ancien médaillé d’or de l’India Open, a remporté les deux premiers tours d’un combat à égalité avant que Levit ne riposte dans les trois dernières minutes. Panghal a perdu 2-3 contre l’ennemi connu Shakhobidin Zoirov d’Ouzbékistan dans ce qui était une répétition de la finale du championnat du monde 2019, qui s’était également terminée en faveur de Zoirov.

L’Inde a demandé une révision du deuxième tour du combat, mais la protestation a été rejetée par le jury qui s’en est tenu à la décision initiale. « Je dédie cette médaille d’argent à mon entraîneur Anil Dhanker. J’aurais aimé qu’il soit ici avec moi à Dubaï », a tweeté Panghal en faisant référence à son entraîneur personnel. Thapa (64 kg) a également perdu par la même marge face au Mongol Baatarsukh Chinzorig, médaillé d’argent en titre des Jeux asiatiques. C’était le cinquième podium consécutif de Thapa et deuxième médaille d’argent à la pièce maîtresse.Les deux compétitions ont eu les boxeurs indiens faisant la plupart des choses correctement mais n’obtenant pas l’assentiment des juges.

L’affrontement Panghal-Zoirov a été à la hauteur du battage médiatique avec les deux boxeurs liés aux Jeux olympiques engagés dans un échange rapide de coups de poing dès le tout premier tour. Zoirov a remporté le premier tour. Mais au deuxième tour, Panghal a élevé son jeu d’un cran, évitant la gamme de Zoirov avec son rythme et atterrissant avec précision ses lignes droites gauches. Zoirov, en revanche, a eu du mal à se connecter.

Les deux ont tout donné au troisième tour mais c’est Panghal qui a été le plus impressionnant avec ses coups au corps malgré un œil blessé. Il a même eu le verdict des juges en sa faveur pour le tour, mais cela n’a pas suffi à modifier le score final car Zoirov avait les scores requis grâce à la notation variée sur trois tours. Thapa a été tout aussi impressionnant contre Chinzorig, se ralliant brillamment après avoir perdu le premier tour.

Mais il a perdu le tour final très important dans un combat qui est devenu désordonné en raison de coups de poing rapprochés. « Ce fut une année difficile pour nous tous et malgré toutes les incertitudes que nos boxeurs ont dû subir, il est absolument réconfortant de les voir terminer la campagne des Championnats d’Asie avec 15 médailles dont deux d’or… », a déclaré le président de la Fédération indienne de boxe, Ajay. Singh. « Nos boxeurs ont encore une fois assuré un exploit record et je suis extrêmement fier de chacun d’entre eux. Ces performances, j’en suis sûr, motiveront tous nos boxeurs à faire plus d’efforts avant les Jeux olympiques et à aider à réaliser la mission 2021 en gagnant médailles à Tokyo », a-t-il ajouté.

Vikas Krishan (69kg) et Varinder Singh (60kg) avaient déjà décroché des médailles de bronze dans la section masculine avec leur arrivée en demi-finale.

Dimanche, l’équipe féminine indienne de boxe a remporté une médaille d’or, trois d’argent et six de bronze à Dubaï. Pooja Rani a remporté l’or tandis que Mary Kom, Lalbuatsaihi et Anupama ont remporté l’argent, tandis que Simranjit Kaur, Lovlina Borgohain, Jaismine, Sakshi Chaudhary, Monika et Saweety ont obtenu le bronze.

En fait, dans l’ensemble, il s’agit de la meilleure performance de l’Inde aux Championnats d’Asie de boxe, le record précédent de l’Inde étant de 13 médailles (2 d’or, 4 d’argent et 7 de bronze) lors de l’édition 2019.

(Avec les contributions des Agences)

