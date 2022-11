Sanjeet Budhwar et Atabek Abdimitalipov Bout en tête d’affiche de l’événement à Dubaï

Les tensions étaient palpables au Palazzo Versace, à Dubaï, jeudi alors que la star montante des arts martiaux mixtes de l’Inde, Sanjeet Budhwar, s’est retrouvée face à face avec Atabek Abdimitalipov du Kazakhstan avant leur combat très attendu à Matrix Fight Night 10. Le décor est planté pour un autre combat passionnant. et l’édition pleine d’action de Matrix Fight Night alors que la plus grande promotion MMA de l’Inde organisera sa 10e édition au Palazzo Versace à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 18 novembre.

MFN 10, qui est sanctionné par la All India Mixed Martial Arts Association (AIMMAA), le plus grand et le plus ancien organe directeur de l’Inde pour les arts martiaux mixtes, et l’Autorité mondiale des fédérations d’arts martiaux mixtes (GAMMAF), introduira quatre titres dans la promotion pour la première fois.

Dans l’événement principal de la soirée, Sanjeet affrontera Atabek Abdimitalipov du Kirghizistan. Jeudi, les deux adversaires se sont retrouvés face à face lors de la pesée et ont échangé quelques mots.

A LIRE AUSSI | Manchester United prendra les mesures appropriées après l’interview de Cristiano Ronaldo

“Comme toujours, je suis ici à Dubaï pour faire un bon spectacle. Mon objectif est de gagner la belle ceinture et de la ramener à la maison”, a déclaré Sanjeet Budhwar lors de la conférence de presse.

“Je suis ravi d’être au MFN et je suis prêt à montrer aux fans indiens ce que signifie vraiment être un combattant. J’ai de nombreux fans dans cette partie du monde et je suis convaincu que leur soutien m’aidera à remporter la victoire”, a ajouté Atabek Abdimitalipov.

Ayesha Shroff, co-fondatrice de MFN 10, n’a pas non plus pu contenir son enthousiasme avant le grand spectacle. « Il s’agit d’une édition très spéciale de MFN. Pour ceux qui doutaient de nous, qui pensaient que cela n’irait pas au-delà du MFN 1, nous sommes là pour le dire. Nous ne sommes en concurrence avec aucune autre promotion. Nous menons notre propre course. Nous tenons à remercier Dubaï de nous avoir accueillis. Nous tenons également à remercier Sheikh Khalid pour le sport continu et le Dubai Sports Council également. Nous n’aurions pas pu faire sans vous. C’est la maison de MFN à Dubaï. Je souhaite à tous les combattants tout le meilleur et un merveilleux événement demain. Battez-vous dur, restez en sécurité et que Dieu vous bénisse”, a-t-elle déclaré.

Alan Fenandes, PDG et directeur des opérations de MFN, a déclaré: «Les combats qui se déroulent à MFN 10 se sont traduits par une délicieuse carte de combat elle-même. Nous travaillons sur beaucoup de noms depuis longtemps et nous faisons venir des talents de l’étranger. Nous avons un combattant des États-Unis, du Kazakhstan et du Royaume-Uni cette fois-ci et ce sont des matchs qui étaient toujours en préparation. Ces combattants étaient là-haut sur notre liste dès la première saison. De plus, cette fois, la ceinture est à gagner, donc ces gars-là ont toutes les raisons de faire un bon spectacle.”

CARTE MATRIX FIGHT NIGHT 10:

Poids paille (Combat pour le titre) : Puja Tomar (IND) vs Bi Dieu Nguyen (USA)

Poids coq (combat sans titre): Punyajit Likharu (IND) contre Djordje Stojanovic (SRB)

Poids mouche (combat sans titre): Arsenba Ozukum (IND) contre Dinesh Singh Naorem (IND)

Poids léger (combat sans titre): Digamber Singh Rawat (IND) contre Akib Ali (IND)

Poids plume (combat sans titre): Dushyant (IND) contre Avizo Lanamai (IND)

Poids mouche (combat sans titre): Musa Raish (IND) contre Clinton Dcruz (IND)

Poids plume (combat sans titre): Richard Alaxender Mearns (Royaume-Uni) contre Shyamanand (IND)

Poids plume (combat sans titre): Fabrício Oliveira (BRA) contre Azizbek Satybaldiev (KG)

Poids paille (combat sans titre): Jojo Rajkumari (IND) contre Priya Sharma (IND)

Poids mouche (lutte pour le titre): Angad Bisht (IND) contre Mohamad Gamal (EGY)

Poids coq (combat pour le titre): Dhruv Chaudhary (IND) contre Uloomi Karim (PAK)

Poids plume (combat pour le titre) : Sanjeet Budhwar (IND) contre Atabek Abdimitalipov (KG) – ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

MFN 10 sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar à 2000 heures IST (1830 heures heure de Dubaï).

DÉTAILS DE MFN 10 :

MFN 10 aura lieu au Palazzo Versace, Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 18 novembre 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici