Sanjeet Budhwar défendra le titre poids plume contre Shyamanand lors du Main Event à succès au MFN 13

Matrix Fight Night, la promotion indienne d’arts martiaux mixtes haut de gamme, a annoncé un événement principal à succès pour le MFN 13, qui devrait avoir lieu le 28 octobre 2023 au Noida Indoor Stadium, secteur 21. Lors de la soirée pleine d’action qui se déroulera Présentant 12 combats passionnants, l’Indien Shyamanand, qui a connu une séquence de victoires impressionnante avec 2 KO consécutifs contre deux adversaires internationaux, défiera le champion poids plume Sanjeet Budhwar pour le titre dans l’événement principal pour un match revanche des années plus tard.

Shyamanand, originaire du Bihar, avait appelé Sanjeet de l’Haryana après une victoire par TKO sur son adversaire égyptien Mido Mohamed au MFN 12 le 1er juillet. La seule perte professionnelle de Shyamanad était aux mains de Budhwar ; Cependant, la situation s’est considérablement améliorée depuis, créant un immense buzz autour de ce Main Event très attendu.

Le « tueur silencieux » Sanjeet avait battu Atabek Abdimitalipov du Kirghizistan dans un combat passionnant de 5 rounds pour la couronne en décembre 2022. Il est resté invaincu lors de ses trois derniers combats MFN et espère poursuivre sa séquence contre Shyamanand.

S’exprimant sur le combat pour le titre, Sanjeet a déclaré : « Je me sens prêt à relever n’importe quel défi qui me sera lancé. Shyamanand a gravi les échelons et a remporté une chance au titre. Mais même s’il pense qu’il est prêt pour moi, il aura une surprise au MFN 13. »

Pendant ce temps, lançant le défi, Shyamanand a ajouté : « J’attends depuis longtemps de rentrer dans la cage avec Sanjeet. Gagner le titre MFN signifie tout car cela représente que vous êtes le meilleur parmi les meilleurs. Je vais tout donner pour gagner et devenir le nouveau champion poids plume MFN. »

Pendant ce temps, le plus grand espoir d’Asie du Sud, la star de MMA la plus populaire d’Afghanistan, Abdul Azim Badakhshi fera son retour au MFN et affrontera le Coréen Hae Jin Park (champion poids plume du Road FC) dans le co-événement principal de la soirée.

S’adressant à la carte de combat MFN 13, Ayesha Shroff, co-fondatrice de MFN, a déclaré : « Nous sommes vraiment enthousiasmés par la carte de combat MFN 13. Certains des combattants les plus talentueux sont sur la carte cette fois-ci et les affrontements que les fans voulaient voir depuis longtemps ont été livrés. Ce sera vraiment l’un de nos meilleurs spectacles de tous les temps. »

Krishna Shroff, co-fondateur de MFN, a ajouté : « Créer une carte de combat cette fois-ci était vraiment excitant. Notre événement principal se vend tout seul et il y a déjà une histoire et un battage médiatique autour de lui. Nous avons hâte de voir comment se terminera cette revanche car, honnêtement, cela pourrait aller dans un sens ou dans l’autre. Que le meilleur gagne. Nous sommes également ravis d’accueillir de nombreux nouveaux prospects ainsi que certains des OG dans la cage MFN. Je suis absolument convaincu que le MFN 13 dépassera une fois de plus toutes les attentes. »

Matrix Fight Night 13 aura lieu au Noida Indoor Stadium, secteur 21, le 28 octobre.