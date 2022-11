Sanjeet Budhwar affrontera Atabek Abdimitalipov du Kirghizistan en MFN 10 ; Tiger Shroff assistera à l’événement à Dubaï

Le décor est planté pour une autre édition passionnante et pleine d’action de Matrix Fight Night alors que la plus grande promotion MMA de l’Inde doit organiser son 10e spectacle au Palazzo Versace à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 18 novembre. MFN 10, qui est sanctionné par la All India Mixed Martial Arts Association (AIMMAA), le plus grand et le plus ancien organe directeur de l’Inde pour les arts martiaux mixtes, et l’Autorité mondiale des fédérations d’arts martiaux mixtes (GAMMAF), présentera les titres dans la promotion pour la première fois.

Dans l’événement principal de la nuit, l’Indien Sanjeet Budhwar affrontera Atabek Abdimitalipov du Kirghizistan dans l’événement principal pour le titre poids plume. Puja Tomar affrontera Bi Dieu Nguyen des États-Unis dans le combat pour le titre Strawweight, tandis qu’Angad Bisht aura une chance de devenir le champion MFN Flyweight lorsqu’il affrontera l’Égyptien Mohamad Gamal. Dhruv ‘Psycho’ Chaudhary reviendra au MFN alors qu’il affrontera le Pakistanais Uloomi Karim pour le titre des poids coq.

Pour ajouter au spectacle, la superstar de Bollywood et fondateur de MFN, Tiger Shroff, devrait assister au spectacle à Dubaï. Avant le spectacle, M. Tiger a envoyé un message spécial à tous les fans de MFN dans une courte promo.

“Les gars, faites attention maintenant alors que nous nous battons pour les titres au MFN 10. Rendez-vous tous à Dubaï le 18 novembre. Regardez toute l’action en direct sur Disney + Hotstar », a déclaré Tiger Shroff.

MFN 10 sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar à 2000 heures IST (1830 heures heure de Dubaï).

Regardez la promo de Tiger Shroff sur Disney+Hotstar :

https://www.hotstar.com/in/sports/mixedmartialarts/matrix-fight-night-10-promo/1260122173

DÉTAILS DE MFN 10 :

MFN 10 aura lieu au Palazzo Versace, Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 18 novembre 2022.

À propos de Matrix Fight Night

Depuis sa création en 2019, Matrix Fight Night est devenu synonyme d’arts martiaux mixtes en Inde au cours des trois dernières années. Projet favori d’Ayesha Shroff et de sa famille, MFN a déjà vu des stars mondiales du MMA, ainsi que de talentueux combattants indiens s’affronter dans plusieurs catégories de poids. La compétition professionnelle de MMA a donné aux combattants indiens une plate-forme pour montrer leurs talents contre certains des meilleurs adversaires du monde entier.

