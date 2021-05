Sanjeeda Shaikh publie la vidéo la plus mignonne d’embrasser sa petite fille Ayra

Sanjeeda Shaikh et Aamir Ali, un couple étranglé, ont accueilli une petite fille en 2019 par maternité de substitution et depuis lors, leur vie tourne autour d’elle. Bien que le couple ait vécu séparément, ils ont coparentalité leur fille Ayra Ali comme une pro. Souvent, Sanjeeda et Aamir consultent leurs pages de réseaux sociaux et partagent de jolies photos et vidéos avec leur petit munchkin, qui sont vraiment incontournables.

Samedi, Sanjeeda s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une adorable vidéo avec Ayra. Dans la vidéo, l’acteur et sa petite fille s’embrassent gentiment et peuvent se faire dire instantanément « aww-dorable ». Lors du partage de la vidéo, Sanjeeda l’a sous-titrée «États-Unis».

Plus tôt lors d’une interaction avec Pinkvilla, Sanjeeda a parlé d’embrasser la maternité en déclarant: « C’est une expérience pour moi aussi. Une expérience complètement nouvelle. Je reste avec ma mère, donc vous savez que je l’ai vue comme elle m’a élevé. Je J’essaie de faire ma part comme une mère et j’aime vraiment ça. C’est mon amie, elle est ma compagne dans la vie. Donc, la quarantaine a été une bénédiction pour moi parce que je peux passer du temps avec elle en fait. Pour moi, plus J’ai passé du temps avec elle, plus tu sais que j’aurai d’expérience. J’apprécie vraiment ça. «

Pendant ce temps, interrogé sur le fait d’être cordial avec Aamir après la séparation, Sanjeeda a déclaré à Bollywood Bubble: « Je serai toujours son bien-aimé et je veux toujours qu’il soit heureux toute sa vie. C’est tout. »