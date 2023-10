Sanjay Singh de l’AAP arrêté dans le cadre d’une affaire de politique en matière d’alcool après 9 heures de perquisition

Encore un autre coup dur pour le parti Aam Aadmi, la Direction de l’application des lois a arrêté son député du Rajya Sabha, Sanjay Singh, dans une affaire de blanchiment d’argent liée à l’enquête sur la politique de l’alcool à Delhi. Des perquisitions étaient en cours à la résidence du député à Delhi depuis tôt mercredi matin.

Il s’agit de la troisième arrestation majeure du parti. Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a été arrêté en mai de l’année dernière pour blanchiment d’argent par l’intermédiaire de quatre sociétés qui lui seraient liées.

Le plus grand revers pour le parti, cependant, est survenu en février de cette année, lorsque le vice-ministre en chef de Delhi et proche collaborateur d’Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, a été arrêté par la CBI dans le cadre d’une escroquerie présumée sur la politique de l’alcool.

Les perquisitions contre M. Singh ont eu lieu après qu’il ait été nommé par l’homme d’affaires Dinesh Arora, accusé dans cette affaire, qui est ensuite devenu « approbateur ».

M. Arora avait affirmé que le leader de l’AAP l’avait présenté à M. Sisodia, qui était le ministre des accises.

Raids, Défense

Les opérations de recherche ont commencé tôt mercredi matin à la résidence du député de Rajya Sabha et se sont poursuivies pendant quelques heures. Les travailleurs de l’AAP sont arrivés chez lui et ont lancé des slogans contre le BJP et le « mauvais usage » des agences. Des policiers supplémentaires ont été déployés pour éviter que la situation ne dégénère.

M. Singh a été emmené au bureau de la Direction de l’exécution, où sa déclaration sera enregistrée. Il sera probablement présenté au tribunal jeudi après-midi et l’agence devrait demander sa garde.

VIDÉO | Le député de l’AAP, Sanjay Singh, a été emmené de sa résidence officielle après avoir été arrêté par l’ED dans l’affaire de la politique d’accise de Delhi. pic.twitter.com/Bpho7ctjcW – Appuyez sur Trust of India (@PTI_News) 4 octobre 2023

Le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a soutenu son collègue pendant les raids et, sans nommer le BJP, a accusé le parti de s’engager dans des tentatives désespérées pour faire dérailler ses rivaux avant les élections générales de l’année prochaine.

« Depuis un an, nous entendons parler d’une prétendue arnaque à l’alcool. Plus de 1 000 perquisitions ont été menées et pas un seul paisa n’a été retrouvé. Ils continuent de parler d' »arnaque »… J’ai fait beaucoup d’enquête et je n’ai rien trouvé. « , a affirmé M. Kejriwal.

« On ne trouvera rien non plus chez Sanjay Singh. Les élections approchent et ils ont le sentiment de perdre… cela semble donc être la dernière tentative désespérée du camp perdant », a-t-il déclaré.

Après l’annonce de l’arrestation, M. Raghav Chadha a fait des allégations similaires et n’a pas hésité à s’en prendre directement au BJP.

« Ils ont enquêté sur cette affaire depuis 15 mois mais n’ont pas réussi à déterrer ne serait-ce qu’une seule roupie d’argent illégal. Tant de temps et tant de ressources ont été dépensés mais ils n’ont rien pu prouver. Ce n’est qu’un Vendetta politique. Le BJP sait qu’il est en train de perdre », a-t-il déclaré.

Arrestation prévue ?

La Direction de l’application des lois, qui a déposé plusieurs actes d’accusation dans le cadre de cette affaire, n’a jamais désigné Sanjay Singh comme accusé, ni ne l’a convoqué pour enregistrer sa déclaration.

Quelques mois plus tôt, M. Singh avait publié une photo sur X, anciennement Twitter, de lui debout à côté d’affiches devant son domicile « accueillant » la Direction de l’application des lois dans sa « maison pauvre ».

L’AAP a republié cette photo sur X – avec des émojis de feu – mercredi matin.

Le père de Sanjay Singh, Dinesh Singh, a déclaré que la famille avait coopéré avec la police et que rien n’avait été trouvé dans la maison. «J’ai dit à Sanjay de ne pas s’inquiéter et que la vérité l’emporterait. Nous ne sommes pas inquiets de son arrestation », a-t-il déclaré.

L’affaire

L’affaire de la politique en matière d’alcool fait l’objet d’une enquête à la fois par la CBI et l’ED. Dans le cadre de cette politique, introduite en novembre 2021, le gouvernement s’est retiré de la vente au détail d’alcool et a autorisé les titulaires de licences privées à exploiter des magasins. En juillet 2022, le secrétaire en chef de Delhi, Naresh Kumar, a signalé des violations flagrantes de la politique et allégué des « avantages indus » aux titulaires de permis d’alcool.

La politique en matière d’alcool et la prétendue « corruption » ont également été au centre de divers points chauds entre le BJP et l’AAP ainsi qu’entre le lieutenant-gouverneur VK Saxena et le gouvernement de Delhi.