Sanjay Raut soutient la vente de vin dans les supermarchés et déclare que cela « bénéficiera aux agriculteurs »

Cependant, les partis d’opposition, dont le BJP, ont critiqué la décision, affirmant que le gouvernement faisait la promotion de l’alcool. Le chef du BJP et ancien CM Devendra Fadnavis a critiqué la décision, affirmant que le gouvernement avait annulé l’interdiction.

Mais les supermarchés qui se trouvent à proximité de lieux de culte ou d’établissements d’enseignement ne peuvent pas vendre de vin. De plus, la vente de vin ne sera pas autorisée dans les districts où l’interdiction est en vigueur. Les supermarchés devront payer une redevance de Rs 5 000 pour la vente de vin.

Actuellement, l’État n’autorise la vente de vin que dans les magasins d’alcools. Selon les rapports, 65% des unités de l’industrie viticole du pays sont situées dans l’État, dont une majorité à Nashik, Sangli, Pune, Solapur, Buldhana et Ahmednagar.

Le vin n’est pas de la liqueur. Si la vente de vin augmente, les agriculteurs en tireront profit. Nous avons fait cela pour doubler les revenus des agriculteurs. Le BJP s’oppose mais ne fait rien pour les agriculteurs : le dirigeant de Shiv Sena, Sanjay Raut, sur la décision du gouvernement d’autoriser la vente de vin dans les supermarchés et les magasins sans rendez-vous dans le maharashtra pic.twitter.com/zdCXgOStfl — ANI (@ANI) 28 janvier 2022

Le chef du Shiv Sena, Sanjay Raut, a défendu vendredi la décision du gouvernement du Maharashtra d’autoriser la vente de vin dans les supermarchés et les magasins sans rendez-vous de l’État, affirmant que cela doublerait les revenus des agriculteurs. Dans une déclaration à l’ANI, Raut déclare : « Le vin n’est pas une liqueur. Si la vente de vin augmente, les agriculteurs en tireront profit. Nous avons fait cela pour doubler le revenu des agriculteurs. Le BJP ne fait que s’opposer mais ne fait rien pour les agriculteurs.

