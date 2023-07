Sanjay Mishra, l’homme qui a enquêté sur de nombreux VIP

La Cour suprême a déclaré mardi comme illégale la troisième prolongation accordée au chef de la Direction de l’application de la loi, Sanjay Kumar Mishra, qui a été largement contestée, et a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer au-delà du 31 juillet. Cette décision a mis en lumière la vie et le travail d’un officier devenu central. à ce que le gouvernement Narendra Modi a appelé sa répression de la corruption.

Un agent de l’Indian Revenue Service (IRS) de 1984 de l’Uttar Pradesh, SK Mishra, 63 ans, a été nommé pour la première fois directeur de la Direction de l’application des lois pour une période stipulée de deux ans en 2018, mais le gouvernement lui a accordé trois prolongations. En fait, le gouvernement a adopté l’année dernière une ordonnance stipulant que le mandat des directeurs des agences d’enquête comme la Direction de l’application de la loi et la CBI pourrait être prolongé jusqu’à trois ans après le mandat de deux ans.

M. Mishra, au cours de son mandat de cinq ans jusqu’à présent, a resserré l’examen de nombreux anciens ministres et dirigeants puissants, l’agence d’enquête enregistrant 4 000 cas et effectuant 3 000 recherches.

C’est sous la direction de M. Mishra en tant que chef que l’ED a enquêté sur des politiciens comme l’ancien ministre des Finances P Chidambaram, le ministre en chef du Jharkhand Hemant Soren, le chef du Congrès du Karnataka DK Shivakumar, le chef du NCP Sharad Pawar, l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra Anil Deshmukh, un autre ministre Nawab Malik, Conférence nationale les dirigeants Farooq Abdullah et Omar Abdullah, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire Mehbooba Mufti, le puissant ministre du Tamil Nadu Senthil Balaji et l’ancien ministre du Congrès de Trinamool Partha Chatterjee, entre autres.

Alors que les actions de l’ED ont rencontré une forte résistance de la part de l’opposition, qui les a qualifiées de harcèlement et d’abus de pouvoir, les tribunaux n’ont pas annulé les mesures prises sous M. Mishra ni trouvé à redire.

Les actions de l’agence ont implicitement renforcé le soutien au gouvernement et tenu la promesse du Premier ministre Narendra Modi de « Na Khaoonga, na khane doonga » (je ne permettrai pas la corruption). Mais l’organisation est également devenue un point central de l’accusation de l’opposition selon laquelle le Centre abuserait de son pouvoir.

Sous la surveillance de M. Mishra, la Direction de l’application de la loi a fait appel à des experts, a formé des professionnels et a même traité une multitude d’affaires très médiatisées – ce que seule la CBI était connue pour faire auparavant.

Ceux qui ont travaillé avec lui décrivent M. Mishra comme quelqu’un qui n’oublie rien des affaires qu’il traite, se concentre sur les moindres détails et s’attend à ce que son équipe soit toujours sur ses gardes. Il est considéré comme un homme ayant un vif intérêt à comprendre le lien entre la politique et les affaires, et quelqu’un qui comprend la fiscalité, les questions liées à l’économie et aux devises étrangères.

« Il s’attaque aux corrompus avec une approche tout à fait professionnelle, remédiant à toutes les lacunes des procédures, comme tout bureaucrate chevronné devrait le faire. Il ne ‘réseau’ pas avec les politiciens et ne laisse aucune place à une ‘compréhension’, c’est pourquoi il est ici. toutes ces années. Il a une bonne mémoire, donc ça aide à faire avancer les choses rapidement », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

M. Mishra appartient à une famille de la classe moyenne basée dans l’Uttar Pradesh. Il a toujours été intéressé par la recherche scientifique et est titulaire d’un diplôme en biochimie de l’Université de Lucknow. En tant que commissaire en chef de l’impôt sur le revenu, il a enquêté sur plusieurs affaires de haut niveau au sein du département de l’impôt sur le revenu avant de devenir chef de la direction de l’application de la loi. Son enquête sur Young India, une organisation familiale Gandhi qui possède le journal National Herald, l’a mis sous les projecteurs, après quoi il a pris la direction de l’ED.

En fait, c’est sous le mandat de M. Mishra que l’ED a lancé une enquête contre les dirigeants du Congrès Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et le mari de Priyanka Gandhi Vadra, Robert Vadra. Rahul Gandhi a passé près de 42 heures sur cinq jours et Sonia Gandhi, 13 heures sur trois jours, au bureau de l’urgence, à répondre aux questions dans l’affaire du National Herald.

Le mandat de M. Mishra a également vu la mise en œuvre stricte de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la loi sur les délinquants économiques fugitifs introduite par le gouvernement Modi en 2018 et les sections civiles de la loi sur la gestion des changes.

Aux nombreuses pétitions déposées par les dirigeants politiques contestant la prolongation accordée à M. Mishra, le ministère des Finances a déclaré au tribunal qu’une nouvelle personne pourrait prendre du temps pour s’acclimater au fonctionnement de la nouvelle organisation. Le gouvernement a défendu sa décision d’accorder plusieurs prolongations à M. Mishra, affirmant que cela avait été fait dans l’intérêt public, car diverses affaires se trouvaient à un moment crucial et pour leur élimination appropriée et rapide, il était important d’assurer la continuité des officiers.

Sous le mandat de M. Mishra, l’agence a également expulsé l’accusé VVIP choppers et les intermédiaires présumés Christian Michel et Rajiv Saxena.