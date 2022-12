Sanjay Mishra dit “humne hatya nahi vadh kiya hai” dans le nouveau teaser du film avec Neena Gupta

Sanjay Mishra et Neena Gupta sont tous prêts pour la sortie de leur prochain film VADH. Mardi, les réalisateurs du film ont abandonné la promo de dialogue des vedettes Sanjay Mishra et Neena Gupta.

Alors que le film se traîne vers sa date de sortie, l’excitation du public est en constante augmentation, au milieu de cela, la nouvelle promo de dialogue est venue stimuler le niveau d’excitation du public. La promo de dialogue de VADH a ouvert plus de chapitres sur les mystères qui se déroulent dans le film. Alors que Neena Gupta a été vue en train de faire allusion à la police au sujet des preuves, cela a soulevé le doute des flics à leur sujet. Au milieu de la panique croissante, Sanjay Mishra a été vu en train de tuer sa femme. Maintenant, il serait intéressant de voir comment tout cela va se retourner dans le film.





Pour les non-initiés, le thriller policier très attendu VADH réunit pour la première fois les acteurs Sanjay Mishra et Neena Gupta dans un même cadre. L’acteur de Badhaai ho` a révélé la principale raison de faire ce film. La bande-annonce du film est sortie récemment et elle nous a gardés immergés tout au long. Le film a reçu une réponse positive. Peu de gens savent que les acteurs vedettes de Vadh, Sanjay Mishra et Neena, sont allés à la même école.





Samedi, Neena s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo des coulisses de la réalisation du film. Dans la vidéo, Neena et Sanjay ont été vus en train de partager des anecdotes de leurs débuts et de l’époque de leur tournage.

Parlant de la même chose, Neena a déclaré: “La principale raison pour laquelle je voulais faire Vadh était de travailler avec Sanjay Mishra. Tout en parlant de chimie, elle a ajouté:” Si votre co-acteur est bon, la chimie vient d’elle-même “. Sanjay Mishra a ajouté ” Nous sommes tous les deux du même institut qui est NSD. Neena Ji est mon aînée. Quand j’ai vu Neena Gupta pour la première fois lors d’une occasion, je suis tombé dans les buissons en la regardant. Elle a joué le rôle de ma femme et je ne pouvais jamais l’appeler Tum, je l’appelais seulement Aap”. Alors que nous avons vu Sanjay Mishra jouer plusieurs rôles dans sa carrière, c’est pour la première fois que nous le verrons devenir une menace.

Lire|La star d’Uunchai, Neena Gupta, réagit au contenu “régressif” de la télévision et dit “desh mein auraton ka…” | Exclusif

VADH est écrit et réalisé par Jaspal Singh Sandhu et Rajeev Barnwal. Le film est présenté par Luv Ranjan et Ankur Garg de Luv Films et produit par J Studios et Next Level Productions. Le film sortira en salles le 9 décembre 2022 ! (Avec les entrées de l’ANI)