Ravindra Jadeja et Hardik Pandya ont relancé la bagarre indienne de mercredi contre l’Australie à Manuka Oval, après que l’équipe ait eu des difficultés 152/5 à un moment donné.

Après avoir finalement remporté le tirage au sort lors de la 3e ODI, le skipper Virat Kohli a choisi de frapper en premier. Alors que Kohli (63 sur 78) a écrasé un autre demi-siècle et que Shubhman Gill a semblé prometteur dans ses courtes manches, les Men in Blue étaient dans toutes sortes de problèmes alors que les guichets continuaient à tomber à intervalles réguliers.

Jadeja (66 sur 50) et Pandya 92 (76) ont pris les choses en main alors que le duo en a ramassé 300 pour l’Inde et que les 100 derniers points se sont déroulés en seulement 51 livraisons.

Alors que les fans et les téléspectateurs allaient se régaler pour célébrer la puissance du duo, le commentateur Sanjay Manjrekar a salué la fluidité de Jadeja au bâton de la boîte qui a attiré l’attention de tout le monde.

Immédiatement rappelé l’incident des «morceaux et morceaux», les fans de cricket sont sortis sur Twitter pour mener des fouilles sournoises à Manjrekar.

Je pense que Jadeja sait que Manjrekar commente. – Trendulkar (@Trendulkar) 2 décembre 2020

Sanjay Manjrekar pour la série: « Je n’aurais pas Ravindra Jadeja et Hardik Pandya dans mon équipe ODI. » 3e ODI: Les deux ont marqué 150 points pour le 6e guichet et ont joué d’excellents coups individuels. – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 2 décembre 2020

Je veux juste voir la réponse de Sanjay Manjrekar – CHANDAN SIDHEARTS (@SidheartChandan) 2 décembre 2020

La frappe de Sir Jadeja s’améliore avec le commentaire de Manjrekar Saab. #AUSfIND – Silly Point (@FarziCricketer) 2 décembre 2020

Plus tôt cette année, Manjrekar a été banni du panel de commentaires de la BCCI dans la série contre l’Afrique du Sud et l’IPL. Il a ensuite été réintégré en tant que commentateur avant la série de cricket entre l’Inde et l’Australie.

Manjrekar a suscité la controverse en qualifiant le joueur polyvalent Ravindra Jadeja de « joueur de cricket » dans une interview lors de la Coupe du monde 2019. . Je préfère avoir un batteur et un fileur », avait-il dit.

Le commentaire n’a pas été bien accueilli par Jadeja qui a riposté sur Twitter en disant: «Pourtant, j’ai joué deux fois plus de matchs que vous et je joue toujours. Apprenez à respecter les personnes qui y sont parvenues. J’en ai assez entendu parler de votre diarrhée verbale. @sanjaymanjrekar. «

Manjrekar a rapidement reconnu son erreur après la performance exceptionnelle de Jadeja lors des matchs suivants, affirmant que le joueur polyvalent « l’avait déchiré par sa brillance sur le terrain ».