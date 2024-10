Sanjay Leela Bhansali parle de la première femme de Vidhu Vinod Chopra : « Elle l’a forcé à… »

Sanjay Leela Bhansali a eu sa chance à Bollywood grâce à Vidhu Vinod Chopra. Le cinéaste acclamé a révélé qu’il avait fait son entrée à Bollywood en tant qu’assistant réalisateur pour Vidhu Vinod Chopra et qu’il avait travaillé avec lui pendant huit ans. Cependant, intégrer son équipe n’a pas été facile. Bhansali a révélé que c’était grâce à l’ex-femme de Vidhu, Renu Chopra, qu’il avait obtenu le poste.

S’adressant au Hollywood Reporter India, Bhansali a révélé : « Mon entrée dans le monde du cinéma était impossible. Comment ce garçon vivant près de Bhindi Bazaar est-il venu ici ? Ce garçon ne parlait jamais bien, n’avait pas d’amis, n’avait aucune influence, mais il y a un chemin et c’est un long chemin. Il a ajouté que sa sœur, Bela Segal, l’avait aidé à ouvrir la porte du bureau de Vidhu.

«Ma sœur a travaillé avec Vidhu Vinod Chopra. Elle s’est approchée de son ex-femme Renu Chopra, qui l’a forcé à m’emmener. Vinod Chopra est venu et, dans son style caractéristique, il m’a renvoyé. Puis il m’a accepté et j’ai travaillé avec lui pendant 8 ans », a-t-il déclaré.

« Il m’a fabriqué du fer et de l’acier. Après avoir travaillé avec lui pendant 8 ans, vous pouvez affronter n’importe quoi au monde. Jusqu’à ce jour, si l’appel de Vinod Chopra arrive, je me lève et parle. C’est la gratitude que je ressens envers quelqu’un qui a changé ma vie », a expliqué Bhansali.

Le cinéaste a travaillé avec Chopra sur quelques films. Ceux-ci incluent 1942 : A Love Story, dans lequel il a été crédité comme co-scénariste, et Parinda, dans lequel il était AD. Ils étaient également censés travailler sur Kareeb (1998). Cependant, Chopra et Bhansali se seraient brouillés après que Bhansali ait refusé de réaliser le film. Il a finalement fini par faire ses débuts avec Khamoshi : The Musical.

Bhansali a travaillé sur plusieurs films depuis. Il s’agit notamment de Hum Dil De Chuke Sanam, Devdas, Black, Saawariya et Heeramandi récemment créé. Il travaille actuellement sur Love and War, qui met en vedette Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Vicky Kaushal.