Sanjay Leela Bhansali à propos de la première épouse de Vidhu Vinod Chopra : « Elle l’a forcé à… » | Actualités du cinéma hindi

Vidhu Vinod Chopra a donné à Sanjay Leela Bhansali sa grande chance à Bollywood. Le célèbre réalisateur a révélé qu’il avait commencé sa carrière à Bollywood en tant qu’assistant réalisateur de Vidhu Vinod Chopra, rôle qu’il a occupé pendant huit ans. Mais ce n’était pas simple de rejoindre son équipe. Bhansali a révélé qu’il avait reçu le poste grâce à l’ex-femme de Vidhu, Renu Chopra .

Lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter Inde Bhansali a partagé : « Mon entrée dans le monde du cinéma était impossible. Comment ce garçon vivant près de Bhindi Bazaar est-il venu ici. Ce garçon ne parlait jamais bien, n’avait pas d’amis, n’avait aucune influence, mais il y a un chemin et c’est un long chemin. Il a également mentionné que Bela Segal, sa sœur, l’avait aidé à ouvrir la porte du bureau de Vidhu.

Il a ajouté : « Ma sœur a travaillé avec Vidhu Vinod Chopra. Elle s’est approchée de son ex-femme Renu Chopra, qui l’a forcé à m’emmener. Vinod Chopra est venu et, dans son style caractéristique, il m’a renvoyé. Puis il m’a accepté et j’ai travaillé avec lui pendant 8 ans.

Sanjay a exprimé à quel point il était toujours reconnaissant envers Vindo Chopra. Il a déclaré : « Il m’a fabriqué du fer et de l’acier. Après avoir travaillé avec lui pendant 8 ans, vous pouvez affronter n’importe quoi au monde. Jusqu’à ce jour, si l’appel de Vinod Chopra arrive, je me lève et parle. C’est la gratitude que je ressens envers quelqu’un qui a changé ma vie.

Le cinéaste a travaillé avec Vindo Chopra sur plusieurs films. Il s’agit notamment de « 1942 : A Love Story », dont il a été reconnu comme co-scénariste, et de Parinda, dans lequel il était AD. Il était également prévu qu’ils travaillent sur « Kareeb » (1998). Mais on dit que Bhansali et Chopra se sont disputés lorsque Bhansali a refusé de diriger le film. Finalement, il décide de faire ses débuts avec « Khamoshi : The Musical ».

Depuis, Bhansali a travaillé sur plusieurs films. Il s’agit notamment des groupes récemment créés Heeramandi, Black, Saawariya, Devdas et Hum Dil De Chuke Sanam. Il travaille actuellement sur le film ‘ Amour et guerre ‘, avec Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

