Sanjay Kapoor, Shahana Goswami, la bande-annonce «La dernière heure» de Raima Sen – Regarder | Actualités de la série Web

New Delhi: Le géant OTT Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce officielle de The Last Hour, sa toute première série policière surnaturelle indienne. La série Web met en vedette Sanjay Kapoor, Karma Takapa, Shahana Goswami, Shaylee Krishen, Raima Sen, Robin Tamang et Mandakini Goswami dans des rôles de premier plan.

La bande-annonce de la dernière heure capte l’attention du spectateur car il crée une intrigue dès le début. Le spectacle pose les bases d’un récit fascinant qui se déroule avec mystère et nervosité intacts.

Regardez la bande-annonce de la dernière heure ici:

À propos de la série, Sanjay Kapoor a déclaré: «Ayant joué une foule de rôles dans des films au cours des 26 dernières années, j’ai été ravi quand j’ai été approché pour faire partie de ce thriller policier surnaturel pour jouer le personnage principal d’Arup. dans The Last Hour a vraiment été une expérience incroyable pour moi. Quand Amit m’a raconté l’histoire, je n’ai pas hésité et j’ai tout de suite su que je devais faire partie de cette émission. J’ai adoré jouer un flic dans cette histoire qui a un concept et un récit tout à fait uniques. Une histoire comme The Last Hour mérite d’être racontée à un large public et je suis heureux qu’un géant mondial du streaming comme Amazon Prime Video présente notre travail aux téléspectateurs du monde entier. »

Il a été créé, écrit et produit par Amit Kumar et Anupama Minz. Produit exécutif par Amit Kumar et Academy Award et quatre fois lauréat du prix BAFTA, Asif Kapadia, The Last Hour sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 14 mai 2021.

Raima Sen, que l’on verra jouer un rôle intéressant dans l’émission Web, a déclaré: «J’essaie le rôle d’un personnage très mystérieux dans The Last Hour, un personnage que j’ai vraiment aimé jouer. J’ai été intrigué par tout le récit et le concept de la série lorsque j’ai entendu le scénario. De plus, c’est la première fois de ma carrière que je fais un test d’écran et que je passe une audition pour un rôle. Je me souviens avoir été si nerveux pendant le processus, puis si excité quand j’ai réussi le test. Je Nous avons passé un bon moment à travailler avec cet ensemble et nous avons ensemble fait de superbes souvenirs de tournage dans le Nord-Est. Je suis tellement heureux de faire partie de cette série.

Shahana Goswami, qui est une habituée de l’OTT, a également partagé son expérience de travail dans «The Last Hour». «J’aime vraiment faire partie de l’espace OTT, car il est possible pour un acteur d’entrer vraiment dans la profondeur d’un personnage et de l’intrigue. Avec The Last Hour, j’ai eu la chance de jouer le rôle d’un flic pour le première fois, ce qui était vraiment excitant pour moi. La série capture magnifiquement les lieux pittoresques et pittoresques du nord-est de l’Inde et explore le concept mystérieux des chamans. Je pense que le récit de la série attirera sûrement l’attention du public, c’est pourquoi je suis vraiment impatient de leur réponse », a ajouté l’actrice.