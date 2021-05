Sanjay Kapoor, la série surnaturelle de Shahana Goswami «La dernière heure» – Visionner | Actualités de la série Web

New Delhi: La série surnaturelle The Last Hour ‘avec Sanjay Kapoor, Shahana Goswami, Karma Takapa, Raima Sen et d’autres sera diffusée sur Amazon Prime Video le 14 mai 2021. Situé dans une petite ville himalayenne, la série explore l’histoire d’un Shaman (guérisseur), qui rejoint un flic nouvellement transféré pour retrouver un tueur mystérieux.

Le teaser de la dernière heure a été dévoilé par les créateurs. Jetez un œil ici:

La série Web surnaturelle présente également Shaylee Krishen, Robin Tamang et Mandakini Goswami dans des rôles de premier plan. Il a été créé, écrit et produit par Amit Kumar et Anupama Minz. Le cinéaste oscarisé Asif Kapadia est le producteur exécutif avec Amit Kumar.

Parlant de l’histoire, le show-runner et réalisateur Amit Kumar a déclaré: «Je suis vraiment ravi que The Last Hour soit vu par un public véritablement mondial réparti dans près de 240 pays et territoires. Asif Kapadia et moi avons travaillé ensemble depuis nos jours d’école de cinéma, et quand l’opportunité de collaborer sur cette idée s’est présentée, nous l’avons saisie. En collaboration avec Anupama Minz, mon co-créateur et co-scénariste, nous avons créé un spectacle surnaturel unique dont nous nous sentons confiants, qui plaira au public. L’ensemble de la distribution a fait un travail splendide pour donner vie à ce récit passionnant. Le concept est unique et le monde surnaturel de la série est largement inexploré, donc nous, à Fission Features, sommes ravis de présenter quelque chose de nouveau au public.

Le célèbre cinéaste oscarisé Asif Kapadia qui fait ses débuts dans une série Web indienne en tant que producteur exécutif avec The Last Hour a ajouté: «Amit et moi partageons un intérêt pour le surnaturel et il est particulièrement fasciné par le concept de jouer avec le temps. Nous voulions créer une série originale, authentique et fascinante et nous sommes heureux que ce voyage avec la vidéo Amazon Prime ait été collaboratif et solidaire. Je suis ravi de lancer The Last Hour auprès d’un public du monde entier. »

The Last Hour, sera diffusé sur Amazon Prime Video le 14 mai 2021.