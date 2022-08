Sanjay Dutt, Taapsee Pannu, Amitabh Bachchan et d’autres stars de Bollywood qui se sont affrontées au box-office – voici comment leurs films ont fonctionné

Une fois dans une lune bleue à Bollywood, un acteur a deux sorties le même jour. Cela s’est produit à de rares occasions dans le passé, et cela se traduit rarement par le fait que les deux films travaillent au box-office, parfois, chaque film mangeant même dans les affaires de l’autre. Nous avons la liste complète pour vous ici des goûts de Sanjay Dutt, Taapsee Pannu, Amitabh Bachchan et plus de stars de Bollywood qui se sont affrontées au box-office avec leurs propres films et comment les deux films se sont finalement comportés (seuls les acteurs occupant des rôles principaux ou de soutien majeurs ont été pris en compte)…

Taapsee Pannu

The Ghazi Attack et Running Shaadi, avec Taapse Pannu, sont sortis le même jour et alors que le premier était un plus gros moyen, le second a chuté. Alors que The Ghazi Attack a réussi à naviguer un peu avec une collection au box-office de 20,30 crore net pour atteindre un verdict moyen, Running Shaadi a coulé sans laisser de trace, récoltant un abyssal 0,96 crore net.

Amitabh Bachchan

Khaakee a travaillé, étant déclaré semi-hit avec une collection de 25,79 crore net, mais Aetbaar, qui a été publié à ses côtés, a été un désastre critique et commercial avec seulement 4,25 crore net. Amitabh Bachchan est également le seul acteur à apparaître deux fois sur cette liste et le seul à trouver deux de ses films sortis simultanément Shootout at Lokhandwala et Cheeni Kum work, tous deux obtenant des verdicts semi-hit avec une collection de 29,72 crore nett et 17,30 crore nett respectivement .

Preity Zinta

Alors que Dil Chahata Hai de Preity Zinta n’a fait que des affaires moyennes au box-office en route vers 20,02 crore nett, c’était un chouchou critique et un film culte aujourd’hui. D’un autre côté, personne ne s’est soucié de Yeh Raaste Hain Pyaar Ke à l’époque et aussi maintenant, le film produisant un maigre 7,76 crore net.

Suniel Shetty

Phir Hera Pheri était un super hit, mais Chup Chup Ke a également réussi à faire des affaires moyennes.

Sanjay Dutt

Les deux étaient des versions de Diwali, avec All the Best gérant des collections supérieures à la moyenne et Blue coulant après avoir pris un meilleur départ.