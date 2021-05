Cela fait 16 ans que le légendaire acteur-cinéaste Sunil Dutt est décédé. Il laisse dans le deuil ses trois enfants, l’acteur Sanjay Dutt, Namrata Dutt et la politicienne Priya Dutt. Maintenant, Sanjay et Priya se sont rendus sur leurs pages Instagram et se sont souvenus de leur père à l’occasion de son anniversaire de mort. Sanjay a partagé une photo en noir et blanc avec Sunil Dutt cliqué pendant les premiers jours de sa carrière d’acteur.

Il a écrit un beau message disant: « Un parent, une idole, un ami, un mentor – tu étais tout pour moi. Je t’aime, papa, tu me manques. »

Alors que Priya a posté une belle photo vintage de son père légendaire et l’a légendée comme suit: « Ce sourire illumine ma journée … #sunildutt #love #dad @duttsanjay @ namrata62 @siddharthroncon @ sii.ko @saachikumaramrohi @sumairroncon @owenroncon. »

Plus tôt lors d’une interaction avec India Today, Sanjay a révélé les leçons qu’il avait apprises de ses parents Sunil Dutt et Nargis Dutt. Il avait dit: « Le plus important est d’être un bon être humain. Tout le reste vient après ça. J’ai appris de mon père et de ma mère. Je le transmets à mes enfants. J’espère que ma femme ne chouchoute pas. mes enfants comme ma mère m’a fait. Ma femme me dit que si les enfants ne détestent pas les parents quand ils grandissent, il y a quelque chose qui cloche avec leurs parents. Je suis dur avec mes enfants quand je veux être dur. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sanjay a plusieurs films dans son minou, notamment «KGF: Chapitre 2», «Shamshera» et «Prithviraj». Les films devraient sortir sur les écrans cette année.