Sanjay Dutt se souvient de son père Sunil Dutt à l’occasion de son anniversaire de naissance

C’est l’anniversaire de naissance de Sunil Dutt le 6 juin et le légendaire acteur-cinéaste aurait eu 92 ans cette année. À l’occasion de la même chose, le défunt acteur et fils de politicien Sanjay Dutt et la politicienne Priya Dutt se sont rendus sur leurs pages Instagram pour se souvenir de leur père. Sanjay a partagé une photo d’enfance avec Sunil sur laquelle on les voit se tenir la main. L’acteur a écrit : « Toujours me tenir la main contre vents et marées. Je t’aime papa, joyeux anniversaire ! »

Alors que Priya a partagé une courte vidéo remplie de photos de Sunil de différentes années. Elle a sous-titré son message en déclarant: « Mon père était un homme complet ….. Il était génial dans tous les rôles qu’il a joués dans sa vie. »

Priya a en outre écrit: « Un fils, un mari, un père, un acteur, un militant politique et surtout, il était un grand humanitaire. Je pense que les jeunes générations doivent savoir que Sunil Dutt n’était pas seulement un acteur ou un politicien mais aussi plus. C’était un homme fougueux, le voyage de sa vie était plein d’aventures et d’explorations, dans certains dont j’ai eu la chance de faire partie, il a laissé une marque durable sur tous ceux qu’il a rencontrés au cours de ce voyage. Aujourd’hui, nous célébrons sa vie… #père #amour. »

Sunil Dutt est décédé le 25 mai 2005. Sa dernière sortie au cinéma était « Munna Bhai MBBS » sorti en 2003 dans lequel il jouait le rôle du père à l’écran de son fils Sanjay qui était vu dans le rôle principal.

Fait intéressant, Dutt a lancé Sanjay dans les films avec son réalisateur intitulé « Rocky » sorti en 1981.