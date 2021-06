Sanjay Dutt se souvient de sa mère Nargis à l’occasion de son 92e anniversaire de naissance et partage des photos de famille inestimables | Nouvelles des gens

New Delhi: Se souvenant de sa défunte mère Nargis Dutt à l’occasion de ce qui aurait été son 92e anniversaire de naissance, la star de Bollywood Sanjay Dutt a partagé des images monochromes inestimables de son album de famille sur les réseaux sociaux.

L’acteur de ‘Khal Nayak’ a pris son compte Instagram et a partagé une série de photos qui présentaient certains des moments précieux passés parmi les membres de sa famille lorsque sa mère et son père, Sunil Dutt, étaient en vie.

Le premier cliché est une photo d’enfance de Sanjay où il est vu posant avec sa défunte mère et ses deux sœurs, Namrata Dutt et Priya Dutt.

Le reste des deux images montre les moments francs et heureux capturés entre les parents de Sanjay.

Sa mère lui manquait le jour spécial, l’acteur de 61 ans a écrit : « Il n’y a personne d’autre comme toi. Joyeux anniversaire, Maa. »

Sur une note connexe, Sanjay a partagé un lien spécial avec sa mère, Nargis, la beauté du grand écran des années 1940 aux années 1960, qui est surtout connue pour son rôle phénoménal dans son film nominé aux Oscars « Mother India » de 1957.

Elle a également figuré dans 51 films, dont des classiques épiques comme « Barsaat », « Shree 420 », « Andaz », « Awara » et « Raat Aur Din ».

On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas et est décédée le 3 mai 1981. Pendant ce temps, sur le front du travail, la star de « Kalank » qui a été vue pour la dernière fois dans « Sadak 2 » avec Alia Bhatt et Aditya Roy Kapoor, sera bientôt vue en action- le drame « KGF Chapter 2 » et l’action-aventure « Shamshera » aux côtés de Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor.

Il a également « Prithviraj » d’Aditya Chopra qui mettra également en vedette Akshay Kumar et Manushi Chillar dans le pipeline.