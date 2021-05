Sanjay Dutt se sent honoré d’avoir reçu un visa d’or pour les EAU | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur Sanjay Dutt a exprimé mercredi 26 mai sa gratitude au gouvernement des EAU pour avoir reçu un visa d’or pour les Emirats arabes unis (EAU).

« C’est un honneur de recevoir le prestigieux Visa. Je suis reconnaissant au gouvernement des Émirats arabes unis pour son soutien sans fin compte tenu du fait que Dubaï est devenue une maison pour ma famille l’année dernière. L’initiative Golden Visa des dirigeants est vraiment visionnaire, elle a aidé le pays à se développer en tant que nation favorable aux investisseurs et je suis sûr qu’il continuera de le faire dans les années à venir. Je jure d’aider le pays chaque fois qu’il en a besoin, car c’est notre véritable objectif en tant qu’humains, d’aider grandissent les uns les autres », a déclaré Dutt.

L’acteur de 61 ans a également partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. << Honoré d'avoir reçu un visa d'or pour les Émirats arabes unis en présence du général de division Mohammed Al Marri, directeur général de @gdrfadubai. Je le remercie ainsi que @uaegov pour cet honneur. Aussi reconnaissant à M. Hamad Obaidalla, directeur des opérations de @flydubai pour son soutien », a-t-il écrit sur Instagram.

Depuis 2019, les EAU fournissent le Golden Visa aux étrangers pour travailler, vivre, étudier et faire des affaires sans avoir besoin de sponsors nationaux. L’initiative aide les investisseurs étrangers et les propriétaires d’entreprise à devenir entièrement propriétaires de leurs entreprises dans le pays.

C’est en effet une plume dans la casquette de Sanjay car il partage une énorme base de fans au Moyen-Orient.

Sur le plan du travail, Sanjay Dutt sera ensuite vu dans des films à venir comme «Bhuj: The Pride Of India», «KGF: Chapter 2», «Prithviraj» et «Shamshera».