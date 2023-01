Sanjay Dutt révèle pourquoi il ne souhaitait aucun traitement mais la mort lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer

En 2020, alors qu’il tournait pour Shamshera, Sanjay Dutt a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Récemment, il a parlé de sa lutte et de sa bataille contre la maladie. Il a révélé qu’il souhaitait choisir la mort plutôt que le traitement. Cependant, il a récupéré plus tard et a repris le travail. Lisez la suite pour savoir pourquoi il a pensé mettre fin à ses jours au lieu de lutter contre le cancer.

Sanjay Dutt a attiré le cancer du poumon lors du tournage de Shamshera avec Ranbir Kapoor. Il a continué à travailler et a également tourné des scènes d’action dans KGF 2 pendant le traitement. Dutt a déclaré qu’il n’était pas correctement informé de l’actualité du cancer car il n’avait aucun membre de sa famille à ses côtés. Il a également mentionné qu’il avait des antécédents de cancer dans sa famille.

Lors d’un événement récent, Sanju a révélé qu’il avait dit à sa sœur après avoir reçu un diagnostic de cancer qu’il ne voulait pas de chimiothérapie. Il a préféré la mort au traitement rappelant les antécédents de cancer de sa famille. Sa mère Nargis est décédée d’un cancer du pancréas et sa femme Richa Sharma est décédée d’un cancer du cerveau.

L’acteur a partagé les luttes et les défis qu’il a subis pendant le traitement. Sanjay a d’abord souffert de maux de dos et a été traité avec une bouillotte et a reçu un analgésique jusqu’au jour où il a eu des problèmes respiratoires. Plus tard, il a été informé au hasard qu’il avait un cancer et que personne de sa famille n’était là.

En repensant à l’histoire de sa mort familiale due au cancer, Sanjay a préféré mourir. Sa femme était à Dubaï, sa sœur était à ses côtés et il lui a dit que si le résultat était la mort, il préférait mourir plutôt que de suivre un traitement. “Je ne veux pas prendre de chimiothérapie. Si je dois mourir, je mourrai, mais je ne veux aucun traitement.”

Sanjay Dutt est apparu pour la dernière fois dans Shamshera et KGF 2. Ensuite, il jouerait un antagoniste dans Thalapathy 67 de Lokesh Kanagaraj. Il sera également vu aux côtés de Mithun Chakraborty, Jackie Shroff et Sunny Deol à Baap.