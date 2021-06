Sanjay Dutt rend une visite de courtoisie à Nitin Gadkari à Nagpur | Nouvelles des gens

Nagpur: L’acteur de Bollywood Sanjay Dutt a récemment rencontré le ministre de l’Union Nitin Gadkari à sa résidence à Nagpur et il s’agirait d’une visite de courtoisie. Dimanche, Gadkari a même partagé un aperçu de sa rencontre avec Dutt sur son compte Instagram vérifié.

Sur les photos, Dutt peut être vu en train de saluer Gadkari et sa femme Kanchar Gadkari de loin. Les trois n’ont pas oublié de porter des masques. « Abhineta Sanjay Dutt ji ne Nagpur me srishtachar bhet ki (Sanjay Dutt rend une visite de courtoisie à Nagpur) », a écrit Gadkari en légende du message.

En parlant de Sanjay Dutt, il se prépare pour la sortie de « KGF Chapter 2 », dans lequel on le verra essayer un rôle négatif. Le film fait suite au blockbuster Kannada « KGF: Chapter 1 », qui mettait en vedette la star de Kannada Yash avec Tamannaah Bhatia et Ananth Nag.

Il sera également vu dans ‘Prithviraj’ et ‘Bhuj: The Pride of India’. L’année dernière, Sanjay Dutt a reçu un diagnostic de cancer. En octobre 2020, il a informé les fans qu’il avait vaincu la maladie.

« Les dernières semaines ont été très difficiles pour ma famille et moi. Mais comme on dit, Dieu donne les batailles les plus dures à ses soldats les plus forts. Et aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de mes enfants, je suis heureux de sortir victorieux de cette bataille et pouvoir leur offrir le meilleur cadeau possible : la santé et le bien-être de notre famille », avait-il écrit.