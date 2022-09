Sanjay Dutt pour verrouiller les cornes avec Prabhas après Yash et Vijay mais ce n’est ni pour Salaar ni pour Project K? [Deets Inside]

On dirait une superstar de Bollywood Sanjay Dutt a vraiment été repris par le Sud pour des rôles plus charnus et un travail plus significatif dans la deuxième manche de sa carrière cinématographique. Après avoir joué le méchant d’en face Yash dans KGF 2, Sanjau Baba puis signé pour jouer le principal antagoniste en face Thalapathie Vijay dans VikramName Directeur Lokesh Kanagarajle prochain film de, provisoirement intitulé Thalapathie 67 (d’ailleurs, Lokesh a également barré Vijayle dernier blockbuster, Maître). Et maintenant, il semble que Sanjay est en pourparlers avec la star d’en face Prabhas dans sa prochaine entreprise, mais d’après ce que nous entendons, ce n’est ni pour Salar ni Projet K ou Esprit. Alors pour quel film est-ce ? Continuer à lire…

Sanjay Dutt dans le film Prabhas sera réalisé par Maruthi

Selon un rapport de Telugu 360, Sanjay Dutt est censé être en pourparlers avancés avec les créateurs du prochain mouvement de Prabhas, qui devrait se dérouler après avoir terminé Salaar, Project K et Spirit (la jambe de tir d’Adipurush est presque terminé et ce qui reste maintenant est beaucoup de travail de post-production). Le film doit être dirigé par Maruthi, dont l’annonce a récemment eu lieu avec une cérémonie de pooja. People Media Factory produira le film, qui devrait disposer d’un budget plus petit et être tourné beaucoup plus rapidement que ce à quoi Prabhas est habitué depuis la sortie de Baahubali.