Sanjay Dutt partage sa photo d’enfance à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Nargis Dutt

Cela fait plus de 40 ans que Nargis Dutt est décédé. L’acteur légendaire a respiré son dernier souffle quelques jours avant que son fils et acteur Sanjay Dutt ne fasse ses débuts d’acteur dans Rocheux. À l’occasion de son 41e anniversaire de mort, Sanjay s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo d’enfance en noir et blanc avec Nargis. Sur la photo, l’acteur décédé tient son fils en bas âge dans ses bras alors qu’il sourit joyeusement.

En partageant la photo, un Sanjay ému a écrit: « Il ne se passe pas un jour sans que tu ne me manques, Ma! »

Plus tôt lors d’une interaction avec India Today, lorsque Sanjay a été interrogé sur une leçon importante que Nargis lui a enseignée et est resté avec lui, l’acteur a déclaré: «Le plus important est d’être un bon être humain. Tout le reste vient après. J’ai appris de à la fois mon père et ma mère. Je passe à mes enfants. J’espère que ma femme ne chouchoute pas mes enfants comme ma mère m’a fait. Ma femme me dit si les enfants ne détestent pas les parents quand ils grandissent , il y a quelque chose qui ne va pas dans leur rôle parental. Je suis dur avec mes enfants quand je veux être dur. «

Pendant ce temps, Nargis Dutt est né le 1er juin et était l’un des acteurs les plus aimés de l’âge d’or de Bollywood. Elle a épousé Sunil Dutt en 1958 et Sanjay est né l’année suivante. Le couple a trois enfants – Sanjay, Namrata Dutt et Priya Dutt.

Sur sa réalisation dans le cinéma indien, les National Awards ont même créé le prix Nargis Dutt du meilleur long métrage sur l’intégration nationale en son nom.