Sanjay Dutt ne veut pas de Ranveer Singh dans le remake de Khal Nayak, se moque de lui en disant “woh kapde nahi pehnta”

C’était dhamaal complet dans le dernier épisode de l’émission humoristique hebdomadaire d’Amazon MiniTV Case Toh Banta Hai alors que Sanjay Dutt s’est assez bien défendu contre le barrage d’arangi ilzaam déclenché par Riteish Deshmukh.

En phase avec sa nature swag et maladroite, la superstar de Lage Raho Munna Bhai a pris l’aide de son ami, que nous connaissons tous sous le nom de “Baapu”, pour défendre les accusations drôles mais absurdes. Sanju Baba a également été vu en train de secouer une jambe avec son ami et Janta Ka Lawyer Riteish Deshmukh et c’était l’un des moments forts de l’épisode.

Ajoutant aux moments amusants de l’épisode, Varun Sharma lors d’une conversation avec Sanjay Dutt lui a demandé: “Agar Khal Nayak ka remake bane toh inn mein se kaunse acteur ko aapka rôle nahi karna chahiye – Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, ya Vicky Kaushal ?” Laissant tout le monde en deux avec sa réponse, Sanjay Dutt a déclaré: “Ranveer Singh, woh aaj kal kapade nahi pehnta hai.”

Sanjay Dutt s’est également souvenu d’Arshad Warsi alors qu’il découvrait un nouveau circuit khoobsurat dans le comédien Sugandha Bhosale dans l’émission. Vêtu d’une kurta noire brillante et de lunettes de soleil, Sugandha as Circuit, charme Sanjay Dutt et il plaisante : “Itna khoobsurat Circuit aaj hi dekha maine.”

Case Toh Banta Hai est une émission humoristique hebdomadaire unique en son genre où Riteish Deshmukh et Varun Sharma jouent respectivement les rôles de procureur et d’avocat de la défense. Il présente également Kusha Kapila en tant que juge qui décide du sort des plus grandes célébrités de Bollywood.

Il y a quelques semaines, Abhishek Bachchan s’est fâché du spectacle, après que le comédien Paritosh Tripathi ait fait une blague sur son père Amitabh Bachchan. Selon la vidéo, nous voyons qu’Abhishek, qui a honoré le spectacle en tant qu’invité, a été vexé par un bâillon de Paritosh Tripathi. Après avoir entendu le comédien, Jr Bachchan a appelé Deshmukh et lui a demandé d’arrêter le tournage. Il a ensuite exprimé son mécontentement et a déclaré qu’il était toujours prêt à se moquer de lui-même, mais pas de son père. Abhishek a déclaré: “Ça devient un peu trop. Je suis un jeu pour moi. Je comprends, mais n’abordons pas les parents et tout ça. Mujh tak blagues rakh lena, pitaji ko lekar me thoda sensible ho jaata hoon. Vo simple pita hain, mujhe acha nahi lagta.”