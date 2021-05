Sanjay Dutt ‘manque Ma’ Nargis Dutt, partage une photo de retour à l’occasion de son 40e anniversaire de mort! | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion du 40e anniversaire de la mort de l’actrice vétéran de Bollywood Nargis Dutt, l’acteur-fils Sanjay Dutt a partagé son plus beau souvenir avec sa mère sur les réseaux sociaux.

Se souvenant de sa mère, Sanjay Dutt a posté une photo de retour sur Instagram des deux, s’amusant et posant pour la caméra. Il a légendé le message et a écrit: « Il ne se passe pas un jour où tu ne me manques pas Ma ».

Sur la photo en noir et blanc d’il y a des années, on peut voir un jeune Sanjay appréciant la compagnie de sa mère.

L’épouse de Sunil Dutt et la star légendaire Nargis ont respiré son dernier souffle en raison d’un cancer du pancréas le 3 mai 1981. Elle est décédée trois jours avant que le premier film de Bollywood de son fils Sanjay Dutt, «Rocky», n’atteigne les écrans.

Nargis Dutt, qui était célèbre pour sa beauté et ses talents d’actrice, est surtout connue pour son rôle extraordinaire dans son film de 1957 «Mother India». Elle a joué dans plus de 50 films, y compris les classiques épiques comme «Barsaat», «Shree 420» et «Andaz» pour n’en nommer que quelques-uns.

Sur le plan du travail, Sanjay sera bientôt vu dans un film avec Ajay Devgn, Sonakshi Sinha et Nora Fatehi dans des rôles principaux. Il fait également partie de «KGF: Chapter 2» avec l’actrice Raveena Tandon et l’acteur sud-américain Yash.