Sanjay Dutt manque le père Sunil Dutt à l’occasion de son 92e anniversaire de naissance, partage une photo de retour! | Nouvelles des gens

New Delhi : à l’occasion du 92e anniversaire de la naissance du défunt acteur légendaire Sunil Dutt, l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt a écrit une note sincère en souvenir de son père bien-aimé.

Il a pris son compte Instagram et a écrit, «Toujours tenir ma main à travers vents et marées. Je t’aime papa, joyeux anniversaire! », suivi d’un emoji coeur.

Parallèlement à la note, l’acteur de « Khalnayak » a également partagé une photo monochrome de lui avec son père. Sur la photo, on peut voir Dutt Sahab tenant la main de son fils et le regardant avec amour.

On voit souvent Sanjay partager des photos de retour avec son père Sunil Dutt et sa mère Nargis alors que son compte sur les réseaux sociaux est rempli de souvenirs avec eux. Sunil a toujours défendu son fils et l’a toujours guidé pour qu’il soit un homme bon. Le duo père-fils a fait sa première apparition dans le film « Munna Bhai MBBS » en 2003.

Sunil Dutt a rendu son dernier soupir le 25 mai 2005.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la star de « Kalank », qui a été vue pour la dernière fois dans « Sadak 2 » aux côtés d’Alia Bhatt et Aditya Roy Kapoor, sera ensuite vue dans le drame d’action « KGF Chapter 2 ». Il sera également vu dans un film d’action-aventure « Shamshera » aux côtés de Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor. Il a également « Prithviraj » d’Aditya Chopra qui mettra également en vedette Akshay Kumar et Manushi Chillar dans le pipeline.