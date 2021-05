Sanjay Dutt est devenue l’une des rares célébrités à recevoir un visa d’or pour les EAU. L’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a publié quelques photos partageant son enthousiasme sur le même sujet. Sur les photos, on voit Sanjay habillé en posant avec le général de division Mohammed Al Marri, le directeur général de Gdrfa Dubaï.

Tout en partageant les photos, Dutt a écrit: « Honoré d’avoir reçu un visa d’or pour les Émirats arabes unis en présence du général de division Mohammed Al Marri, directeur général de @gdrfadubai. Le remerciant ainsi que le @uaegov pour cet honneur. Aussi reconnaissant à M. Hamad Obaidalla, COO de @flydubai pour son soutien. «

Selon le site officiel des EAU, « Golden Visa est le visa de résidence de longue durée aux EAU. En 2019, les EAU ont mis en place un nouveau système de visas de résidence de longue durée. Le nouveau système permet aux étrangers de vivre, travailler et étudier en les EAU sans avoir besoin d’un sponsor national et avec la propriété à 100% de leur entreprise sur le continent des EAU. Ces visas seront délivrés pour 5 ou 10 ans et seront renouvelés automatiquement. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sanjay sera ensuite vu dans d’innombrables films, dont «Shamshera», «KGF: Chapter 2», «Prithviraj» et «Bhuj: The Pride of India».

Dans «Shamshera», Dutt joue le principal antagoniste et Ranbir Kapoor joue le rôle principal. Réalisé par Karan Malhotra, le film a Vaani Kapoor comme rôle principal féminin.

Dans le réalisateur de Prashant Neel ‘KGF: Chapitre 2’, Sanjay sera à nouveau considéré comme le principal méchant du film dans lequel Yash reprendra son rôle de Rocky.